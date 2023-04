Catania, è qui la festa? Il Massimino sarà sold-out per l’ultima in casa in campionato

Catania-Polisportiva Santa Maria Cilento di domenica avrà una cornice di pubblico sensazionale

“Invito tutti i catanesi a venire al Massimino domenica, è pronta una grande festa”. Detto, fatto: non è passato molto prima che l’invito lanciato dal presidente del Catania Rosario Pelligra venisse raccolto in massa dai tifosi rossazzurri. Per la partita di domenica contro la Polisportiva Santa Maria Cilento – l’ultima in casa del campionato – la cornice di pubblico sarà straordinaria: si corre rapidissimi verso il sold-out.

Biglietti a ruba

Dopo neppure ventiquattro ore dall’avvio della prevendita, iniziata mercoledì alle ore 14, Curva Nord e Curva Sud erano già esaurite: impossibile trovare un biglietto nei due settori più caldi dello stadio. Non che la situazione sia così dissimile in Tribuna A e in Tribuna B: domenica il Massimino sarà gremito in ordine di posto, verosimilmente superando così il precedente primato di presenze stagionali stabilito in occasione del confronto con il Lamezia dello scorso 2 aprile (17.979 spettatori).

Le coreografie e lo spettacolo delle curve

Nessuno vuol perdersi l’ultima in campionato al Massimino, anche perché lo spettacolo sugli spalti sarà assicurato. Sia la Curva Nord che la Curva Sud stanno infatti preparando delle coreografie per l’occasione e, soprattutto a proposito della Nord, si sussurra che quanto sarà esposto domenica sia in corso di allestimento e preparazione già da settimane. Insomma, uno spettacolo nello spettacolo, ulteriormente impreziosito dal fatto che il Catania abbia chiesto (e ottenuto) il posticipo serale della gara: era successo solo un’altra volta in stagione, per la prima casalinga degli etnei contro il San Luca. In campo, poi, c’è il Catania: promozione già acquisita, ma nessuna voglia di fermarsi come dimostra il 3-1 ottenuto sul campo del Real Agro Aversa. Ferraro vuole vincere le ultime due partite di campionato per poi gettarsi a capofitto sulla Poule Scudetto.

Effetto Pelligra e non solo

Allo stadio, è noto, ci sarà il presidente Pelligra, accompagnato dalla triade dirigenziale che ha guidato questa stagione, quella formata da Vincenzo Grella, Giovanni Caniglia e Luca Carra, che si arricchirà presto di un nuovo innesto: sarà presente infatti anche Mark Bresciano, già fidato consigliere del numero uno del club rossazzurro e prossimo all’inserimento ufficiale nei quadri del club. Si festeggerà il ritorno in Serie C, ma non soltanto: Catania ha abbracciato la sua rinascita calcistica, riportando migliaia di catanesi nuovamente vicino alla squadra rossazzurra. Per il futuro, che pure appare ambizioso, si vedrà: per adesso per il Catania è tempo di festeggiare.