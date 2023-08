Catania, Anastasi eletto presidente del Consiglio comunale. Trantino: “Città più forte di calamità” – FOTO

Sebastiano Anastasi è stato eletto presidente del Consiglio comunale con 32 voti. In mattinata anche il giuramento di sindaco e consiglieri.

È Sebastiano Anastasi il nuovo presidente del Consiglio comunale di Catania. Per Anastasi si tratta di un ritorno sullo scranno della sala del Consiglio, per aver già ricoperto il luogo in occasione della precedente elezione avvenuta a novembre 2022.

Seby Anastasi ha raccolto 32 voti di preferenza, mentre 1 voto è andato a Gianina Ciancio, 1 voto a Maurizio Caserta e 1 voto a Damien Barbagallo. Nel conteggio anche una scheda bianca. L’elezione di Sebastiano Anastasi è stata accolta da un applauso dalla sala.

Anastasi: “Grande rapporto con amministrazione”

“Ringrazio da presidente del Consiglio il sindaco Enrico Trantino e tutta l’amministrazione. Perché al di là delle appartenenze politiche, al di là delle logiche partitiche stanno dimostrando un interesse preminente nell’azione della città e hanno già impostato un rapporto di grande dialogo e di grande rispetto con il Consiglio comunale. Questo verrà certamente ricambiato”, ha esordito Anastasi pochi minuti dopo la sua elezione.

Trantino: “Mi prenderò cura di Catania”

Prima dell’elezione del presidente del Consiglio è stata la volta del giuramento del sindaco di Catania e dei consiglieri eletti. “Oggi stiamo sugellando un impegno davanti a chi rappresenta la città, il Consiglio comunale. Da oggi la città è pienamente costituita nel suo organismo assembleare e da questo momento in poi costituirà il filtro tra la cittadinanza e l’amministrazione”, ha commentato il primo cittadino.

“Ho detto al momento del mio insediamento che intendo interpretare il ruolo dell’istituzione che mi è stata attribuita solo in un modo: prendendomi cura della mia città. Non è una carica, è un incarico. E io non sono uno che gioca con le parole”, ha proseguito.

“Catania si rialzerà sempre”

“Catania – ha proseguito Trantino – è una città che ha sofferto nel corso degli ultimi tempi e delle ultime settimane per condizioni particolari. Ma è una città che non si è mai fatta piegare in passato rispetto a calamità ben più importanti e disastrose. Non si farà piegare mai dalla mancanza di energia elettrica, dalla mancanza di acqua e dagli incendi, perché alla fine sapremo risollevarci. Saremo più forti di qualsiasi sventura ci possa capitare”.

Foto di Davide Anastasi