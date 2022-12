Catania SSD, Ferraro: “Vogliamo vincere anche in Campania: nessuno come noi negli altri gironi”

L'allenatore del Catania ha parlato in sala stampa a due giorni dalla sfida in Campania contro la Polisportiva Santa Maria Cilento

L’allenatore del Catania, Giovanni Ferraro, ha parlato nella sala stampa del “Massimino” in vista della sfida di domenica pomeriggio a Santa Maria di Castellabate contro la Polisportiva Santa Maria Cilento.

I rossazzurri vogliono chiudere alla grande una straordinaria prima parte di stagione, consolidando il primato e allungando ancor di più sulle dirette inseguitrici: domenica e poi mercoledì nell’ultimo match del 2022 al “Massimino” con il Trapani, dunque, l’obiettivo non potranno che essere i 6 punti.

“I ragazzi li ho visti allenarsi con tanta applicazione perché veniamo da una partita non brillantissima, anche se ho rivisto la gara e le occasioni da gol dell’Aversa sono stati frutto di nostri errori individuali – spiega Ferraro – C’è grande voglia di tornare dalla Campania con la vittoria in tasca. Abbiamo due partite in pochi giorni da disputare e bisogna fare il massimo per la classifica, per la società ed i tifosi. Visti i due incontri a distanza ravvicinata, cercheremo di portare in campo un po’ tutti gli uomini disponibili, arrivando alla sosta natalizia nel migliore dei modi. Stiamo bene fisicamente e mentalmente. Capiamo l’importanza di queste due gare e di quello che abbiamo realizzato fino ad ora. In questo gruppo nessuno vuole andare via, desiderando di lasciare qualcosa d’importante a questa città perché dare soddisfazioni a società e pubblico è il miglior biglietto da visita”.

Ferraro: “Litteri pronto dopo la pausa natalizia”

Il tecnico etneo ha fatto il punto anche sulle condizioni fisiche dei lungodegenti, annunciando il rientro di Gianluca Litteri alla ripresa della stagione nel 2023.

“Gianluca lo recupereremo dopo Natale, attualmente è infortunato anche Buffa. Il Trapani avversario mercoledì? Prima pensiamo a domenica, trasferta difficile contro una squadra che gioca bene su un campo in erba sintetica e molto stretto. So che per il Santa Maria Cilento sarà la gara della storia, ma sappiamo ormai che contro di noi è sempre così. Tutti vogliono provare a battere il Catania e metterlo in difficoltà, ma siamo abituati e pronti. Dobbiamo essere bravi a superare le insidie di domenica attraverso la qualità del gioco, l’agonismo, le giocate dei singoli e del collettivo. Sono fortunato ad allenare un organico di grandissima qualità, tra le due partite faremo in modo di mandare in campo quanti più uomini possibili”.

“Tra tutti i gironi, nessuno come noi”

L’ex allenatore del Giugliano ha voluto togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa: il riferimento è, soprattutto, alle critiche incassate per il calo accusato dal Catania nelle ultime gare di campionato.

“Mercoledì in conferenza stampa faremo una valutazione del girone d’andata. Sicuramente se oggi ci troviamo a +11 dal secondo posto vanno elogiate squadra e società, infine l’allenatore perché sono stati raccolti numeri importanti: analizzando gli altri gironi, nessuno ha un vantaggio così ampio sulla seconda in classifica. Giochiamo sempre per vincere e non dimentichiamo le difficoltà di agosto, quando eravamo in 12-13 e man mano abbiamo completato la rosa mettendo insieme tanti calciatori importanti per un progetto vincente e reagendo bene alla pressione, quindi dico grazie ai ragazzi per quanto fatto finora”.

(Foto: Catania SSD)