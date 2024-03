FOTO | Catania, ancora stalle abusive a San Cristoforo: il sequestro

I proprietari sono due uomini pluripregiudicati che sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria.

Ieri mattina, in esecuzione di una specifica ordinanza del Questore di Catania, sono stati effettuati una serie di verifiche in tutto il quartiere San Cristoforo di Catania. I controlli sono finalizzati a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità, in particolare sul fenomeno delle stalle abusive.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le indagini sul fenomeno delle stalle abusive

I controlli effettuati all’interno del cortile di un’abitazione e all’interno di un garage, hanno consentito di individuare tre cavalli. Questi, tenuti in condizioni non idonee, sono stati sequestrati.

I proprietari, un 73enne e un 51enne pluripregiudicati, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Sono accusati di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. A questo vanno aggiunte le ulteriori contestazioni di illeciti amministrativi a cura del personale ASP.

L’attività della Questura si inquadra in un più ampio e costante monitoraggio del fenomeno che ha consentito, negli ultimi mesi e per le stesse motivazioni, il sequestro di altre stalle abusive e di cavalli.