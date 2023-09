Catania, Tabbiani: “Contro il Foggia vedremo una squadra diversa, al “Massimino” atmosfera da Champions”

Conferenza stampa di vigilia per mister Tabbiani: il tecnico del Catania vuole riscattare con il Foggia lo scialbo pareggio di Monopoli

Il Catania è affamato di riscatto dopo il mezzo passo falso di Monopoli. I rossazzurri vogliono rifarsi dopo l’opaco 0-0 del “Veneziani” e si preparano ad ospitare il Foggia nel monday-night di lusso della 5° giornata del girone C. Mister Tabbiani è carico, consapevole di ciò che non ha funzionato nella sfida infrasettimanale contro la formazione biancoverde nonchè fiducioso di vedere una squadra col piglio delle prime due gare con il Crotone e il Picerno.

Tabbiani: “Abbiamo capito ciò che non ha funzionato a Monopoli: gare difficili creano mentalità vincente”

“Penso che l’analisi che abbiamo fatto coi ragazzi è corretta – afferma l’allenatore del Catania – Accorgersi di ciò che è andato bene e ciò che è andato male è un fattore di crescita. Abbiamo analizzato ciò che non siamo riusciti a fare, perché non ci siamo riusciti. Loro sono stati molto bravi, noi siamo andati in difficoltà soprattutto nella fase di possesso, dove non abbiamo fraseggiato e abbiamo avuto problemi nella fase di uscita. Così è uscita una gara diversa rispetto a quelle che avevamo fatto nelle prime due sfide, abbiamo perso fiducia nel corso dei minuti. Lunedì serve fare quello che abbiamo fatto nelle prime due gare. A Monopoli in ogni caso abbiamo dato dimostrato di avere la forza caratteriale di non prendere gol e portare a casa un punto. Questo ci servirà nel percorso che andremo a fare: qualche battuta d’arresto può servirci per creare una mentalità vincente che non può arrivare dopo sole 3 partite”.

“Formazione? Possibile qualche cambio. Attacco sterile giovedì campanello d’allarme? No, bisogna avere equilibrio”

Il tecnico rossazzurro ha fatto il punto anche sulla possibile formazione che scenderà in campo nella sfida di lunedì sera, ipotizzando anche l’opportunità di utilizzare il turnover. In difesa rientrerà Filippo Lorenzini, ulteriore innesto di grande qualità in un reparto già attrezzatissimo.

“Recuperi infortunati? No, resteremo quelli di Monopoli, magari faremo qualche cambio – prosegue Tabbiani – Vedremo dopo la rifinitura, a seconda di chi ha recuperato meglio dopo queste prime partite. Avremo un tour de force nelle prossime settimane, ci sono tante gare e c’è poco tempo per recuperare le energie. Domani sera, davanti alla nostra gente in uno stadio pieno, troveremo le energie mancate magari giovedì. Attacco sterile giovedì campanello d’allarme? No, le difficoltà in avanti a Monopoli non sono un campanello d’allarme. Dobbiamo rimanere equilibrati: nelle prime due abbiamo fatto 34 tiri in porta, a Monopoli solo 9. Ma i numeri dimostrano che abbiamo grandi attaccanti e giovedì non siamo stati in grado di servirli adeguatamente. Tutti noi vorremmo vedere 38 partite come con il Crotone o il Picerno, ma ci sono partite particolari. Difensori? Lorenzini rientra dalla squalifica, avremo tante gare ma ho un parco difensori di buon livello con caratteristiche diverse. A Monopoli abbiamo concesso poco nonostante i pericoli creati dagli avversari negli ultimi 20 metri. Nel pomeriggio valuteremo tutte le situazioni, cercando di dare minutaggio a chi magari ha giocato meno”.

“Con il Foggia gara contro un avversario forte, nostro stadio è da Champions. Zanellato? Ci sarà utile”

Al “Massimino” andrà in scena certamente un match che profuma di categorie superiori contro una formazione, il Foggia, che lo scorso anno ha sfiorato con mano la Serie B: mister Tabbiani lo sa bene e confida nell’apporto dello stadio “Angelo Massimino”, nuovamente gremito per la terza partita consecutiva. Il tecnico ex Fiorenzuola ha poi dato il benvenuto a Niccolò Zanellato, ennesimo colpo di mercato targato Grella-Laneri, pronto a dare il suo apporto al centrocampo rossazzurro.

“Zanellato? Ci vuole del tempo, l’ho visto ieri ma per le partite ci vuole tempo. Nella prossima settimana cercheremo di valutare a che punto è la sua condizione, ma certamente è un ragazzo che ci sarà molto utile. Contro il Foggia, invece, sarà una bella partita, contro una squadre forte che ha sfiorato la B lo scorso anno. Hanno cambiato poco come rosa, mentre dal punto di vista tecnico hanno cambiato diversi moduli nel corso delle prime giornate. Sono sicuro però che vedremo un Catania completamente diverso rispetto alla partita contro il Monopoli, un Catania più aggressivo, propositivo e che arriva primo sul pallone. Per noi è un vantaggio giocare davanti ai nostri straordinari tifosi, guardando gli highlights dei gol di Di Carmine con il Picerno il boato è stato incredibile, sembrava una gara di Champions. In ogni caso, abbiamo trovato un certo equilibrio tra fase difensiva, come dimostrano i numeri in questo momento, e nella proposizione in fase offensiva, considerando le tante occasioni collezionate soprattutto nelle prime due gare”.