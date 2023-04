Catania, torna il Lungomare Fest: le date e i provvedimenti di circolazione e sosta

Ecco quando l'arteria che corre lungo la costa catanese sarà interdetta al traffico.

Torna il Lungomare Fest. Dalle 10:00 alle 20:00 di domenica 23 aprile, 7, 21 maggio e 4 giugno 2023 l’arteria che corre lungo la costa catanese sarà interdetta al traffico per diventare un’ampia passeggiata pedonale vista mare.

Lungomare Fest: i provvedimenti di circolazione

Per consentire la chiusura del Lungomare al traffico, come ogni anno si rendono necessari alcuni provvedimenti di circolazione. Nei giorni della manifestazione, è istituito il divieto di

transito per tutti i veicoli, nei seguenti tratti viari:

1.1) viale Ruggero Di Lauria;

1.2) piazza Nettuno;

1.3) viale Artale Alagona;

1.4) via Testa;

1.5) via Del Rotolo, nel tratto compreso tra piazza Sant’Agata al Rotolo e piazza Nettuno, ad eccezione anche dei veicoli al servizio di persone invalide (solo se munite dell’apposito contrassegno e diretti agli stalli di sosta loro assegnati).

Eccezioni

Il divieto di transito è esteso a tutti ad eccezione di residenti (diretti alle autorimesse o aree private), mezzi di polizia e di soccorso (in servizio urgente di emergenza), mezzi per il servizio di raccolta dei rifiuti (solo per servizio all’interno dell’area), velocipedi, taxi e veicoli privati diretti alle strutture alberghiere all’interno dell’area, veicoli diretti al parcheggio “Europa” e all’area interna del Porto Rossi, con ingresso ed uscita esclusivamente dal varco di p.zza Europa, mezzi diretti al porto di Ognina per le operazioni di

rimessaggio (con ingresso da via Parrocchia ed uscita da v.le A. Alagona). In ongi caso, il limite di velocità dovrà essere di 10 km/h.

Divieto di sosta e rimozione per il Lungomare Fest

Con effetto limitato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e comunque sino a cessate esigenze, nei giorni indicati nel superiore punto 1, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, per tutti i veicoli, nelle seguenti vie e piazze:

3.1) viale Ruggero Di Lauria;

3.2) piazza Nettuno;

3.3) viale Artale Alagona;

3.4) via Testa;

3.5) via Del Rotolo, da piazza Sant’Agata al Rotolo a piazza Nettuno, lato sud eccetto i veicoli a servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno.