Catania, trovato con cocaina e marijuana pronte da spacciare: arrestato pusher 52enne

L'operazione dei militari nel quartiere San Cristoforo

Teatro, come spesso accade, dell’attività di spaccio di stupefacenti è un immobile sito nel popolare quartiere San Cristoforo di Catania. Quì, gli agenti della Squadra Mobile, dopo mirata attività di osservazione e controllo hanno deciso di entrare in uno stabile. All’interno hanno fermato un 52enne catanese con tutto l’occorrente per svolgere l’illecita cessione di droga. Adagiati su un tavolino, gli investigatori hanno recuperato diversi involucri di marijuana e di cocaina (del peso di 45 grammi). Presente anche un’agenda con appunti e la contabilità dell’attività di spaccio, danaro contante nonché materiale per la pesatura ed il confezionamento della droga in dosi.

Flagranza di reato

Considerata la differente tipologia di sostanza rinvenuta, la somma di danaro contante, il materiale utile al confezionamento e la partizione della droga in dosi, l’uomo è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione, ai fini di illecito spaccio, di sostanze stupefacenti. Arresto che è stato convalidato GIP del Tribunale di Catania.