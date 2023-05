Catania, truffa su “quote vigne”: maxi sequestro da 1 milione ad amministratore unico società

Nel mirino delle "Fiamme Gialle" l'l'amministratore unico di una società che produce e vende vino sfuso e imbottigliato

La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato beni per oltre un milione di euro nei confronti dell’amministratore unico di una società di Caltagirone che produce e vende vino sfuso e imbottigliato. Oggetto del sequestro sono stati numerosi fabbricati e terreni a Catania e Caltagirone. I militari, su disposizione della Procura di Caltagirone, hanno eseguito un provvedimento di sequestro conservativo emesso dal Gip. L’attività d’indagine, eseguita dai militari di Caltagirone, avrebbe permesso di acclarare in capo all’amministratore della società la commissione di una serie di reati societari riconducibili a una “malsana gestione aziendale”.

Le ipotesi di reato secondo la Guardia di Finanza

Le Fiamme Gialle, dopo aver analizzato una notevole quantità di atti e documenti sequestrati nel corso di una perquisizione delegata dall’autorità giudiziaria nella sede della società, avrebbero rilevato specifiche ipotesi di reato come l’impedito controllo e l’infedeltà patrimoniale ascrivibili in capo al socio amministratore, il quale avrebbe “omesso in modo sistematico la convocazione dell’assemblea dei soci e operato in totale autonomia al fine di poter disporre pienamente e senza alcun vincolo dei beni immobili appartenenti alla società”.