Catania, tutto pronto per la riapertura dell’Anfiteatro Romano di piazza Stesicoro

Il Comune ha affidato la biglietteria e gli accessi all’anfiteatro romano alla Coop Cultura, azienda che cura le stesse attività al Colosseo

Nella giornata di mercoledì 3 luglio alle 18 è prevista la riapertura dell’Anfiteatro Romano di piazza Stesicoro, sito turistico chiuso da parecchi anni nonostante sia uno dei simboli rimasti della Catania antica. Il monumento da poche settimane è passato alla gestione del Comune grazie a un accordo di collaborazione stipulato tra l’Amministrazione comunale e il Parco archeologico regionale.

Anfiteatro Romano a Catania, ingresso libero per i disabili

Il Comune ha affidato la biglietteria e gli accessi all’anfiteatro romano alla Coop Cultura, azienda che cura le stesse attività al Colosseo. Il biglietto d’ingresso per l’anfiteatro costerà a 4 euro, con riduzioni per studenti universitari, scuole, anziani oltre i 65 anni, militari e cittadini residenti. Ingresso gratuito, invece per disabili, bambini minori di 10 anni, guide turistiche e giornalisti. Per il pomeriggio inaugurale l’accesso sarà gratuito per tutti con orchestrali del conservatorio musicale di Catania che si esibiranno in performance artistiche. L’orario estivo per le visite ai resti dell’Anfiteatro è continuativo, ogni giorno, dalle 9 alle 19 – ultimi accessi alle 18,30.

L’amministrazione Comunale ha provveduto a ripulire gli spazi interni all’anfiteatro, che ora potrà essere visitato in maniera più completa rispetto a prima, a riordinare il sistema degli ingressi e a migliorare la segnaletica turistica. “Siamo fieri e orgogliosi di restituire alla città uno dei suoi monumenti simbolo – commenta il sindaco Trantino- un obiettivo che ci siamo posti fin dal nostro insediamento viste le difficoltà della Regione a tenere aperto il sito. Faceva davvero male vederlo chiuso con tanti turisti costretti a rimanere all’esterno”.

Anfiteatro Romano a Catania, sinergia con Università e Cnr

“Abbiamo compiuto un’assunzione di responsabilità per valorizzare i resti della Catania antica, trovando collaborazione istituzionale nella Regione, nella Soprintendenza, nell’Università e nel Cnr che hanno collaborato per raggiungere un obiettivo che non esito a definire di portata storica per la nostra città, un valore aggiunto per i tanti visitatori che vengono a Catania da ogni parte del mondo”, spiega il sindaco, che ha tenuto per se la delega alla Cultura. L’Università di Catania – Scuola di Specializzazione in beni archeologici / Consiglio nazionale delle Ricerche Istituto di Scienze del patrimonio culturale hanno messo a disposizione didascalie e video di un progetto scientifico realizzato anni fa, ancora molto attuale.

Anfiteatro Romano a Catania, cerimonia di apertura

Il Sindaco Trantino ha reso noto che si stanno anche progettando attività legate alla migliore fruizione del sito, sia con gli enti di ricerca che con interventi di salvaguardia e valorizzazione del monumento anche in orari notturni. All’evento di riapertura parteciperanno il sindaco Enrico Trantino, il prefetto Maria Carmela Librizzi, il direttore del parco archeologico di Catania Giuseppe D’Urso, la sovrintendente dei beni culturali Donatella Aprile, il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, il presidente della Scuola Superiore dell’Università, Daniele Malfitana, assessori e consiglieri comunali.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI