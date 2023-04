Catania, via ai lavori sul manto stradale di Ognina: ecco quando saranno eseguiti

Già nelle scorse settimane erano stati posti in atto interventi lungo la circonvallazione etnea con la messa in sicurezza dei marciapiedi

Partiranno da martedì 4 aprile i lavori di scarifica e messa in opera del nuovo tappeto d’asfalto che interesseranno la circonvallazione, nel tratto di viale Ulisse dalla rotatoria di via Colnago in direzione Ognina.

Gli interventi in programma dureranno circa dieci giorni e verranno eseguiti in orario diurno ed a traffico aperto. L’area del cantiere verrà presidiata dalla polizia locale per favorire il flusso veicolare.

Nelle scorse settimane lavori sulla circonvallazione

Nelle scorse settimane, sempre lungo la circonvallazione, erano stati svolti lavori sulla messa in sicurezza dei marciapiedi e delle alberature, con riqualificazione del selciato.

Il costo degli interventi è stato finanziato con quattro milioni di euro nell’ambito della rimodulazione dei fondi comunitari del Patto per lo Sviluppo di Catania, con i lavori sono stati avviati lo scorso mese di luglio mediante procedura di gara bandita in precedenza dalla Direzione Comunale Manutenzioni, a capo della direzione lavori.