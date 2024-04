Il Catania vince la Coppa, Pelligra: “La città lo merita. Squadra andrà ai playoff”

Le parole del presidente rossazzurro Ross Pelligra ai nostri microfoni dopo il trionfo in Coppa Italia Serie C contro il Padova

Due trofei nel giro di ventuno mesi. Ci tiene a sottolinearlo, il presidente del Catania FC Rosario Pelligra. Sotto la sua guida il club rossazzurro, ripartito nell’estate del 2022 dai dilettanti, si è aggiudicato due trofei: prima quello della vittoria nel Girone I di Serie D, poi la Coppa Italia Serie C, ottenuta battendo 4-2 il Padova nella finale di ritorno. Un successo particolare per tanti motivi.

“Questa squadra non può funzionare senza i suoi tifosi”



“È una vittoria che la gente di Catania si merita”, le parole di Pelligra ai nostri microfoni subito dopo la vittoria in finale. Il presidente rossazzurro sottolinea l’assenza forzata dei tifosi, dopo che la gara si è giocata a porte chiuse in seguito ai fatti occorsi nell’intervallo della gara d’andata. “La parte per me più triste di questo momento è che non abbiano potuto essere presenti i tifosi, anche se ci hanno seguito in televisione ed in ogni parte della città. Non avere i tifosi stasera è stato brutto per me. Dobbiamo assicurarci che quanto accaduto in passato non accada più perché abbiamo bisogno che i tifosi siano insieme alla squadra. Questa squadra non può funzionare senza i tifosi ed il loro sostegno”.

“Orgoglioso della squadra”



Per Pelligra, il Catania ha dimostrato di poter essere quella squadra a lungo invocata dai tifosi. “È il nostro secondo trofeo in ventuno mesi. Credo nella città, in questo club ed in ciò che stiamo facendo. È un progetto a lungo termine, ma sono davvero felice per questa vittoria. Questa serata dimostra che questa squadra ha talento, il fuoco è venuto fuori dai nostri giocatori, un fuoco che probabilmente non avevamo visto prima. Questa serata mi dimostra che questa squadra può andare avanti. Nel calcio si può perdere una partita negli ultimi dieci secondi, ecco perché bisogna lottare e fare in modo di tirare fuori il meglio possibile. Ho amato come la squadra ha giocato stasera e sono orgoglioso di loro”.

“Credo nei playoff”



La vittoria in Coppa non risolve i problemi in campionato per un Catania che non ha un margine di sicurezza sulla zona playout: +3 sulla Turris e +2 sul Monopoli. Pelligra, tuttavia, crede nelle capacità della squadra di salvarsi senza passare dai playout ottenendo così, in automatico, l’approdo ai playoff. “Sono una persona ottimista per natura – spiega -, dunque non penso in maniera negativa. Stasera la squadra ha mostrato ai tifosi che può essere la squadra che loro vogliono che sia. Credo nel fatto che la squadra possa fare i playoff”.

