Catania, visita al Museo MURA: sinergia tra Fai e Liceo Lombardo Radice

A Catania visita alle collezioni permanenti delle stampe di incisione dell’artista Giovanni Piranesi e dell’architetto Francesco Fichera.

Questo weekend è stato possibile visitare le collezioni permanenti delle stampe di incisione dell’artista veneziano del 700, Giovanni Piranesi, e dell’architetto siciliano del 900, Francesco Fichera. La visita era aperta al pubblico giorno 23 e 24 marzo dalle 9:00 alle 13:30 al Museo MURA – Villa Zingali Tetto di Catania, in via Etnea. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Nazionale Fai in collaborazione con il Liceo Lombardo Radice di Catania. Il titolo era “apprendisti ciceroni” e fa parte delle attività di alto livello di PCTO. L’obiettivo era dare valore al patrimonio storico-artistico-archeologico nonché al rafforzamento dell’identità culturale dei cittadini catanesi. Selezionata la classe 3LB del liceo linguistico, coordinata dal DICAR (Dipartimento di Architettura – dell’Università di Catania) dal Fai e dalla tutor interna, la Professoressa Labruna Marcella.

Alunni guide dei visitatori

Gli studenti hanno guidato il pubblico nell’edificio. Sono presenti oggetti originali di arredo in stile liberty appartenuti all’avvocato Zingali. Il percorso prevedeva 9 sale visitabili con decorazioni pavimentali e stucchi di arredo dell’esecutore Gaetano D’Emanuele. Le vetrate istoriate del giardino di inverno di Salvatore Gregoretti fungevano da vera ciliegina sulla già ricca torta. Coinvolti gli studenti della mobilità in ingresso Erasmus+ del Liceo portoghese. A questo proposito è emersa la grande valenza dell’iniziativa di scambio culturale e di internazionalizzazione del Liceo Lombardo Radice.

L’attività di PCTO ha visto la collaborazione dei tutor esterni del Fai, Prof.ssa Marilisa Spironello e la Dott.ssa Leonardi Chiara; i professori i tutor accompagnatori, Elisa Manuela Moreira de Pinho e António Josè Lima Bastos; le funzioni strumentali per l’orientamento, Prof.ssa MariaPina Natoli e Prof.ssa Rosaria Di Gloria. A supporto dell’iniziativa i professori Daniela Aquilia, Sabrina Fodale, Cinzia Interllicchia, Marcella Labruna e Valeria Piana.

Lavoro di gruppo

Il consiglio della classe 3LB ha contribuito a vario titolo interamente all’esperienza mettendo in campo tante sinergie. Il progetto è nato grazie alla Dirigente Scolastica professoressa Concetta Mosca e alla sua vicaria Professoressa Mattea Bisignani che hanno reso possibile la realizzazione di un percorso di promozione consapevole del liceo e del territorio.

