Catania, visite gratuite al rene al Policlinico “Rodolico-S.Marco”

In occasione della "Giornata mondiale del Rene" verranno offerti screening nefrologici gratuiti al Policlinico di Catania

In occasione della giornata mondiale del Rene, nella mattina di giovedì 9 marzo prossimo, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” offrirà screening gratuiti al rene in entrambi i presidi, il Gaspare Rodolico di via Santa Sofia e il San Marco di viale Carlo Azeglio Ciampi a Librino.

Ecco dove effettuare le visite gratuite al rene: gli orari



Le visite verranno effettuate negli ambulatori dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Nefrologia e Dialisi diretta da Carmelita Marcantoni. Per aderire è sufficiente presentarsi direttamente agli ambulatori di Nefrologia del Rodolico (Edificio 4 piano 1) e del San Marco (Scala B4 terzo piano) dalle ore 9 alle ore 13 di giorno 9 marzo. E’ anche possibile prenotare la visita nei giorni 7, e 8 marzo chiamando dalle ore 9 alle 12 il numero telefonico 095 4794357. L’iniziativa rientra nell’ambito delle manifestazioni promosse dalla Società Italiana di Nefrologia e dalla Fondazione Italiana Rene consultabili all’indirizzo www.fondazioneitalianadelrene.org/download-opuscoli.