Catania, Zeoli verso il Sorrento: “Vogliamo trasformare le pressioni in concentrazione e adrenalina”

Le dichiarazioni dell'allenatore dei rossazzurri alla vigilia di Sorrento-Catania, gara valida per la 37° giornata di Serie C

Alla vigilia della trasferta di Sorrento (valida per la 37° giornata del girone C di Serie C), Michele Zeoli ha parlato in conferenza stampa. Diverse le tematiche affrontate da parte dell’allenatore del Catania, consapevole dell’importanza del momento per la sua squadra: “Il sapore della partita decisiva si sente. Oggi abbiamo fatto una rifinitura importante, sono felice di come ci siamo preparati. Sappiamo che il risultato sul campo del Sorrento potrebbe darci una buona libertà mentale” – ha spiegato l’allenatore dei rossazzurri.

Catania, Zeoli e le pressioni del momento

Grande dibattito in queste ore intorno a Michele Zeoli e il rapporto con il proprio gruppo. Sulle pressioni del momento, l‘allenatore del Catania ha spiegato: “Penso sia normale averle. Questo può anche trasformarsi in concentrazione e adrenalina, tutti fattori che andranno messi domani in campo. Sono convinto della risposta che darà la squadra”.

Ancora sul gruppo, Zeoli analizza il momento dei singoli: “Chiarella? Ho un debole per lui e sta bene fisicamente, ma paradossalmente è il calciatore più penalizzato dal mio modulo. Di Carmine ha fatto la partita migliore della stagione nella gara di andata contro il Sorrento, speriamo possa ripetersi”. Successivamente, il punto sugli infortunati: “Purtroppo mancherà Ndoj, così come Sturaro, Tello e Rapisarda. Quest’ultimo, ha avuto delle difficoltà allergiche e sarà assente.

Catania, Zeoli: “Speriamo di regalare una soddisfazione ai tifosi”

Sul finale della conferenza, spazio alle difficoltà in trasferta per il Catania. “L’unico punto esterno l’abbiamo ottenuto a Foggia, è una considerazione da fare in funzione della partita di domani” – afferma Michele Zeoli. “Qualcosa si dovrà cambiare, magari a livello tattico ma soprattutto sul piano mentale. Prendo spunto sulla partita col Messina: in quel caso la partita non è stata vinta da Zeoli o dal singolo, ma l’ha vinta la squadra. In quella gara abbiamo avuto atteggiamento e sacrificio”. Infine, il messaggio alla tifoseria: “Sono importanti per tutti noi. Hanno già sofferto più volte quest’anno, speriamo di regalare anche a chi non viene una soddisfazione nella gara di Sorrento” – ha concluso l’allenatore del Catania.