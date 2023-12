Cecchettin, migliaia in piazza per funerali Giulia: “Raggio di sole rapito”

Maxi schermo posizionato nella piazza davanti alla basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali della 22enne uccisa dall’ex fidanzato

Migliaia di persone stanno guardando dal maxi schermo posizionato nella piazza davanti alla basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Giulia Cecchettin, 22 anni, uccisa dall’ex fidanzato a Filippo Turetta. Tanti i ragazzi, con zaino in spalla, assistono in silenzio alla funzione religiosa, c’è chi indossa il nastro rosso contro la violenza sulle donne – come i familiari della studentessa uccisa – e tra gli adulti c’è chi stringe forte un rosario. Gli sguardi sono impietriti dal freddo, ma anche da un dolore che tanti faticano a spiegare. “Un raggio di sole rapito alla vita” recita un cartello sollevato da una ragazza con gli occhi lucidi.

Papà e familiari Giulia indossano fiocco rosso contro violenza

La bara di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, è entrata nella basilica di Santa Giustina a Padova tra gli applausi di tanti presenti. Il feretro è seguito dal papà di Giulia, dalla sorella, dal fratello e dai familiari che indossano un fiocco rosso simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Sopra la bara rose bianche. Tra i partecipanti alle esequie le istituzioni locali, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Vescovo Padova: “Suo sorriso mancherà a tutti noi”

“Il sorriso di Giulia mancherà al papà Gino, alla sorella Elena e al fratello Davide e a tutta la sua famiglia; mancherà agli amici ma anche a tutti noi perché il suo viso ci è divenuto caro. Custodiamo però la sua voglia di vivere, le sue progettualità, le sue passioni”. È quanto afferma Claudio Cipolla, vescovo di Padova, nel corso dell’omelia ai funerali di Giulia Cecchettin. “Le accogliamo in noi come quel germoglio di cui parla il profeta. Perché desideriamo insieme attendere la fioritura del mondo nel quale finalmente anche i nostri occhi saranno beati”, continua.