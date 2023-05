Celebrati i sessant’anni del Lions Club ennese

Prima una “lectio magistralis” sui “tumori cerebrali dell’infanzia” del rettore della Kore Tomasello, poi una serata per ricordare sei decadi di intensa attività nel sociale

ENNA – Centinaia di Lions venuti dai 136 Clubs siciliani guidati del Governatore di Distretto Sicilia, Dr. Maurizio Gibilaro accompagnato dai Leader di Lions International in Sicilia – tra i quali due Past Presidenti del Consiglio dei Governatori (Sciammetta e Giacona), con tutti gli Officers distrettuali assieme al rappresentante del Sindaco Avv. Cortese ed altre autorità, hanno preso parte alla giornata iniziata al mattino nel Padiglione di Medicina della Università.

Il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello, già Rettore a Messina e insigne Neurochirurgo, presidente della Società Internazionale di Neurochirurgia, ha tenuto una “lectio magistralis” sui “tumori cerebrali dell’infanzia”, uno dei sette service della Fondazione Lions che con la “Campagna 100” ha raccolto 350 milioni di dollari per la diagnosi precoce di essi, la conservazione di vista ed udito, la fame, la sete, la sofferenza sociale. In un’aula affollata da studenti e Lions plaudenti alla fine dell’interessante lezione il Presidente del Club Dr. Messina oftalmologo, ha cooptato quale Socio Onorario del Club di Enna il Rettore Tomasello appuntandogli il distintivo di Lion.

A sera nei locali del Federico II, la celebrazione ufficiale. il Governatore ha sottolineato la formidabile attività svolta quest’anno dai Lions Siciliani con il loro Distretto, primo dei 17 che formano il Multidistretto 108 Italy della Associazione Internazionale, la più estesa e credibile organizzazione di Clubs Service nel mondo, presente in 212 Paesi con 49.000 Clubs e un milione e mezzo di soci che offrono tempo a denaro per aiutare quanti nel bisogno.

Ha lodato la Città di Enna che ha donato “l’Archivio Grimaldi” nei locali del Museo Civico a Palazzo Chiaramonte che ospita gli atti e le memorie del Former International President “Pino” Grimaldi fondatore del club,-unico Italiano ad avere servito l’Associazione in tale posizione-inaugurato nell’autunno scorso dall’attuale Presidente Brian Sheehan del Minnesota, già meta di numerosi Lions che vengono in Sicilia, ad Enna, per visitarlo a dimostrazione dell’orgoglio che i Lions nel modo hanno per un uomo, avanti negli anni, ma sempre attivo testimone di Lions International.

Dopo i saluti e le congratulazioni al Club da parte delle Autorità e dei Responsabili dell’Associazione, ha preso la parola il Prof. Grimaldi che ha voluto accanto il Dr. Alerci con lui sopravvissuto alla serata del 12 Maggio 1963 quando ricevettero, sponsorizzati dal Club di Catania, la Charter firmata da Curtis Lovill (USA).

In una carrellata di ricordi lunga sei decadi, ha riaffermato che “dove v’è un bisogno, vi è un Lion”; ricordando quanto l’Associazione faccia,da 105 anni, per la pace, con azioni iniziate con la stesura di una parte della Carta ONU (ECOSOC) firmata il 25 Giugno 1945 a San Francisco e le innumerevoli attività di servizio all’insegna della moralità del comportamento e la compassione concreta verso i meno fortunati.

Ha infine ringraziato chi dedica parte della propria vita, i Lions, a testimoniare i valori dell’etica, della responsabilità nell’operare ed a servire-WE SERVE-: lievito indispensabile per società volte al bene comune in pace ed armonia. Con appuntamento al suo 100° compleanno”, a chiudere la serata auguri e tanto entusiasmo.