Il centro scommesse “ritrovo” di pregiudicati in corso Indipendenza a Catania: chiuso per 7 giorni

Sospensione dell'attività per una settimana nel cuore di Catania: il provvedimento della Questura.

Noti pregiudicati tra i frequentatori di un centro scommesse del corso Indipendenza a Catania: l’attività è stata chiusa temporaneamente, per 7 giorni, su disposizione della Questura.

Negli scorsi giorni, a Palermo, la Questura aveva disposto la chiusura di due locali dove era avvenuta una violenta rissa.

Centro scommesse chiuso a Catania, ecco perché

Il Questore di Catania ha sospeso, per 7 giorni, l’attività di un centro di raccolta scommesse in corso Indipendenza, a seguito dei ripetuti controlli degli avventori da parte degli equipaggi della Squadra Volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Catania.

L’esercizio pubblico sospeso è stato oggetto di diversi interventi delle pattuglie che hanno svolto accertamenti sul conto dei clienti, molti dei quali sono risultati pregiudicati per vari tipi di reati e, in particolare, per furto e spaccio di droga.

Il provvedimento di sospensione ex art.100 TULPS risponde, infatti, alla esigenza di tutelare l’ordine pubblico e/o la sicurezza dei cittadini attraverso la dissuasione dei soggetti pericolosi o pregiudicati dalla sua frequentazione, e ciò indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente, avendo natura eminentemente cautelare e non sanzionatoria, al fine di far cessare una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica che la prosecuzione dell’apertura dell’esercizio potrebbe contribuire ad alimentare o anche solo favorire.