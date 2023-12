Movida violenta a Palermo, chiusura temporanea per due locali dopo una rissa

Ecco quali sono i due esercizi colpiti dal provvedimento della Questura del capoluogo regionale dopo l'episodio di violenza nei luoghi della movida.

Il Questore della provincia di Palermo Vito Calvino ha disposto, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, la sospensione della licenza di due locali del centro cittadino: si tratta del “Pub George Best” e il “Pub Drunks”, chiusi rispettivamente per due e cinque giorni.

I provvedimenti, che hanno sancito la temporanea chiusura dei due locali, sono stati istruiti dai poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, sulla scorta di un grave episodio di violenza avvenuto lo scorso 16 novembre, sfociato in una rissa.

La rissa e i due locali chiusi a Palermo

Il 16 novembre, entrambi gli esercizi commerciali si erano trasformati in teatro di scontri violenti e disordini tra un folto numero di giovani, con potenziali conseguenze sull’incolumità pubblica e dei clienti presenti nei locali della zona.

Nello specifico, nella notte, un gruppo di 7 persone, dopo aver consumato alcune bevande al “Pub George Best”, si sarebbe spostato in direzione di piazza Sant’Anna. Una volta giunto nei pressi del locale Pub Drunks, sarebbe entrato in contatto con un altro gruppo di persone, composto da due uomini e una donna, dando origine, dopo uno scambio verbale, a una rissa violenta.

Il provvedimento

Il Questore della provincia di Palermo, allo scopo di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e innalzare il livello di prevenzione di comportamenti illeciti, ha disposto per i due locali la temporanea chiusura. I provvedimenti hanno natura preminentemente precauzionale e mirano a scongiurare il ripetersi di eventi pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica al netto dell’accertamento della responsabilità in merito ai fatti accaduti.