Centuripe, approvato il Piano delle opere pubbliche

Via libera al documento per il triennio 2024/2026 da parte della Giunta comunale: per il primo anno sono previsti investimenti per 8,6 milioni di euro che serviranno, tra le altre cose, al miglioramento dell’illuminazione

CENTURIPE (EN) – La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Salvatore La Spina, si è riunita nei giorni scorsi per procedere all’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 e relativo elenco annuale redatti dal responsabile della II Area Gaetano Alvano.

Il quadro delle risorse economiche necessarie alla realizzazione del programma è così suddiviso: per il primo anno 8.665.945.00 euro derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge; per il secondo anno 24.703.705,06 euro derivanti da stanziamenti di bilancio, entrate acquisite mediante contrazione di mutuo e entrate aventi destinazione vincolata per legge e 48.456.592,20 euro per il terzo anno derivanti da contrazione di mutuo; entrate con destinazione vincolata per legge e stanziamenti di bilancio.

Fra le opere da porre in essere nel primo anno c’è da annoverare il progetto per l’efficientamento energetico e adeguamento della rete di pubblica illuminazione per un importo di 2.007.995.00 euro; l’efficientamento energetico del Museo archeologico, I lotto, per un importo di 870.000.000 euro; la riqualificazione urbana e funzionale dell’area produttiva dell’ex macello con l’adozione di sistemi di autoproduzione e di efficientamento energetico attivo e passivo, I lotto, per un importo di 1.875.000.00 euro; il progetto per la realizzazione di una casa della salute per un importo di 2.444.450.00 euro.

Tra gli interventi più onerosi da realizzare, invece, fra il secondo e il terzo anno trovano posto i lavori di realizzazione del parco urbano Monte Calvario per un importo di 6 milioni di euro; il ripristino e la sistemazione delle aree di accesso e sosta di pertinenza del Museo archeologico per un importo di 2.770.000.00 euro; la realizzazione degli opifici area artigianale zona II per un importo di 4.390.000,00 euro; la messa in sicurezza di emergenza dell’ex discarica per un importo di 2.130.000,00 euro; la realizzazione di una casa della salute per un importo di 2.444.450,00 euro e la valorizzazione dell’area archeologica in contrada Casino per un importo di 3.357.210,00 euro.

Dopo l’approvazione del Piano, l’atto è stato reso immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Dlgs numero 267/2000, ma bisognerà attendere in ogni caso la convocazione e il necessario via libera da parte del Consiglio comunale per procedere alla definitiva approvazione.