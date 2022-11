Chiara Ferragni sbarca a Palermo: ecco quando sarà in Sicilia

Chiara Ferragni sarà a Palermo a novembre per un evento promozionale legato alla sua nuova linea make-up: i fan più fortunati potranno incontrarla.

La regina delle influencer italiane, Chiara Ferragni, sarà presto a Palermo per un evento promozionale legato alla nuova linea make-up lanciata dal suo brand.

L’imprenditrice, seguita da oltre 30 milioni di followers su Instagram, sbarcherà in Sicilia il prossimo 29 novembre.

Dopo il matrimonio con Fedez nel 2018 a Noto e dopo aver celebrato il 35° compleanno a Villa Igiea, la Ferragni tornerà nell’isola che sembra starle particolarmente a cuore.

I nuovi prodotti lanciati da Chiara Ferragni saranno disponibili presso i negozi Douglas: proprio in uno dei quattro punti vendita della catena di profumerie dovrebbe essere possibile incontrarla (tra via Marchese di Roccaforte, via principe di Belmonte, Forum e La Torre).

L’evento, esclusivo sarà riservato soltanto a 60 persone: chi acquisterà entro il 27 novembre un prodotto della linea make-up riceverà un gratta e vinci e, in caso di vittoria, potrà incontrare la propria beniamina.