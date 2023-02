Riqualificazione Siracusa-Gela, chiude per due mesi lo svincolo di Cassibile

Per lavori di riqualificazione lo svincolo di Cassibile, rimarrà chiuso, fino al 13 aprile, in direzione Siracusa, sia in entrata che in uscita. Istituito un doppio senso di marcia

Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria avviati da Autostrade Siciliane sull’A18 Siracusa-Gela.

Chiude lo svincolo di Cassibile

Dopo la fine dei lavori e la riapertura, nei giorni scorsi, dello svincolo di Noto in direzione Gela, si passa ora alla riqualificazione dello svincolo di Cassibile, che rimarrà provvisoriamente chiuso, fino al 13 aprile, in direzione Siracusa, sia in entrata che in uscita.

Doppia corsia in direzione Siracusa

Contestualmente, sarà effettuata anche la riqualificazione del tratto autostradale tra il km 10.350 e il km 7.300, sempre in direzione Siracusa, con l’istituzione di un doppio senso di marcia sulla corsia di monte opposta.