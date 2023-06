Ciclismo, tragedia al “Giro di Svizzera”: morto Gino Mader

Tragedia al Giro di Svizzera: il corridore 26enne era caduto ieri in un burrone facendo un volo di oltre 30 metri

Lutto nel mondo del ciclismo.

Gino Mader, infatti, non c’è l’ha fatta ed è morto questo pomeriggio a Coira.

Il talentuoso corridore 26enne era precipitato in un burrone ieri nel corso della quinta tappa del “Giro di Svizzera”.

Mader ha compiuto un volo di almeno 30 metri, andando a schiantarsi contro le pietre.

Privo di sensi quando al momento dei soccorsi, il ciclista è stato rianimato e poi portato in gravissime condizioni in elicottero all’ospedale.

A dare notizia della sua scomparsa è stata la sua squadra, il Team Bahrain Victorius.

La dinamica della drammatica caduta di Gino Mader

Giovedì nella quinta tappa Mader è caduto a 90 km all’ora nella discesa che dalla vetta dell’Albula, una delle montagne storiche della Svizzera, porta al traguardo di La Punt.

Mader è finito in un burrone e ha sbattuto contro le pietre che lo circondavano: i soccorritori lo hanno trovato senza senso, riverso in una pozza d’acqua. Subito rianimato sul posto, è stato portato in elicottero all’ospedale di Coira in condizioni disperate. Oltre a Mader è caduto anche lo statunitense Sheffield (Ineos), che ha riportato una commozione cerebrale ma è in buone condizioni.