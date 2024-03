Cielo giallo in Sicilia: perché è di questo colore e quali sono i rischi per la salute

Il fenomeno non è preoccupante: è abbastanza frequente e in Italia avviene circa 2/3 volte l'anno.

Il cielo siciliano si è tinto di giallo: uno strato che avvolge tutto, creando uno scenario da film di fantascienza. Ma non preoccupatevi, si tratta di un fenomeno abbastanza frequente che in Italia avviene tra le 2 e le 3 volte ogni anno.

Cielo giallo: l’origine del fenomeno

Tutto parte dall’Africa, principalmente dal deserto del Sahara: la sabbia viene portata verso l’Italia dal vento di scirocco, ricoprendo con una patina gialla il cielo, soprattutto delle regioni del Sud.

Come è possibile vedere dal portale Windy.com, i venti arrivano dall’Africa e si spingono verso il Nord Europa, ma non ci sono piattaforme per definire con esattezza la concentrazione di polveri del Sahara nell’aria.

I rischi per la salute

Guardando il cielo giallo è normale chiedersi se e quali possono essere i rischi per la salute. Sicuramente è fondamentale tenere porte e finestre chiuse fino a quando la nube non passa. Soprattutto per i soggetti sensibili, come i malati o gli asmatici, è bene prestare attenzione magari dotandosi di mascherine. La soluzione non è così semplice: le mascherine, infatti, possono essere un buon modo di filtrare, ma bisogna utilizzare il modello FFP2.