Cinema, Gerard Depardieu mette all’asta collezione di 250 opere d’arte

Il 26 e 27 settembre quasi 250 opere della collezione d'arte di Gérard Depardieu saranno messe all'asta all'Hôtel Drouot di Parigi

Il 26 e 27 settembre quasi 250 opere (sculture, dipinti e disegni) della collezione d’arte dell’attore francese Gérard Depardieu saranno messe all’asta all’Hôtel Drouot di Parigi. Con opere di Rodin, Hartung e Eugène Leroy, la collezione rivela la sorprendente passione del divo per i movimenti dell’arte del XX secolo. L’insieme è stimato tra i 3 e i 5 milioni di euro.

Tra le opere figurano “L’homme qui marche” di Germaine Richier, una spettacolare stampa in bronzo del 1961 (500.000-800.000 euro), tre sculture di Auguste Rodin acquistate dopo aver interpretato lo scultore nel film “Camille Claudel” e una composizione di Hans Hartung del 1971 (50.000-80.000 euro).

Tra le sorprese del catalogo ci sono un gruppo di 23 tele di Eugène Leroy (stima circa 30.000-50.000 euro l’una) e opere di Henri Michaux, un artista oggi un po’ dimenticato ma che, come il gruppo CoBrA, è uno degli esponenti dell’astrazione lirica molto presenti nella collezione di Depardieu. “Bleu léger aux tâches lourdes” di Olivier Debré del 1965 (25.000-30.000 euro), conferma la passione dell’attore per questo movimento artistico.

Ecco perchè Gerard Depardieu ha deciso di mettere in vendita la collezione

Per quanto riguarda le ragioni di questa vendita, circolano sulla stampa francese diverse ipotesi: Gérard Depardieu ha quasi 75 anni e ha subito un intervento di quintuplo bypass, come ha raccontato lui stesso. E forse la situazione legale che sta vivendo potrebbe aver giocato un ruolo in questa asta: dal 2020 l’attore è indagato per sospetto stupro e violenza sessuale nei confronti dell’attrice Charlotte Arnould.

La settimana scorsa un altro grande attore francese, Alain Delon, ha venduto la sua collezione d’arte per oltre 8 milioni di euro. Sono state battute all’asta oltre 80 opere, tra cui “La baie de Sainte-Adresse” di Raoul Dufy, aggiudicata per oltre 1 milione di euro.