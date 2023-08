Rilanciare la passione del cinema a Ragusa: arriva la catena Madison

Due milioni di euro per riqualificare e ammodernare il vecchio Cineplex, è la somma dell'investimento che la catena Madison Cinema

Una struttura moderna

La struttura è già aperta, registra un’affluenza non indifferente per il periodo estivo, perchè grazie alla messa in sicurezza delle parti interessate dalla riqualificazione della facciata, alcune sale sono accessibili per assistere alla programmazione. Al traguardo del mese di dicembre, segnato come periodo di fine lavori, il nuovo Madison Cinema di Ragusa rappresenterà la struttura più moderna della provincia.

Vecchio Cineplex, le novità

“I lavori sono iniziati i primi giorni di giugno e contiamo di terminare tutto prima di Natale – ha spiegato l’imprenditore Manuele Ilari -. Realizzeremo un restyling intero delle vecchie sale e ne progettaremo una totalmente nuova con uno schermo di diciotto metri per otto. Questa sala avrà 302 posti tutti con poltrone reclinabili. All’interno della struttura verrà allestitito anche un ristorante gestito internamente, con un’impostazione tale da poter trasformare lo spazio in discoteca”.

La famiglia Ilari

La piazza di Ragusa è entrata nell’orbita dei Madison Cinema della famiglia Ilari, che è presente nella cinematografia dal 1922. “La nostra è una passione di famiglia e Ragusa è una piazza che ci interessava perché ha fatto registrare dei buoni risultati nonostante il periodo pandemico. Posso dire che il mercato ha vissuto sempre alti e bassi, ci vorrà del tempo per tornare alla normalità, ma siamo vicini a quel momento e per questo è giustificato il nostro investimento sulla città”.