Cinisi, anziano trovato senza vita: era scomparso da domenica scorsa

Un 80enne scomparso domenica scorsa nelle campagne di Cinisi è stato trovato privo di vita. Luigi Firenze era andato a raccogliere lumache e non era più tornato nella sua abitazione di Partanna Mondello.

Due giorni dopo la sparizione, martedì, era stata rinvenuta la sua Fiat Panda gialla ed erano partite le ricerche nella zona di Piano Margi. In azione il Soccorso Alpino, la Protezione Civile, la Guardia Forestale, Vigili del Fuoco insieme a squadre cinofile e droni. Questa mattina è giunta la notizia del ritrovamento del suo corpo fra le sterpaglie della montagna in cui voleva effettuare la raccolta come da tradizione. Il recupero della salma è stato effettuato grazie al nucleo elicotteri dei pompieri di Catania. All’interno del mezzo sono stati ritrovati il telefono spento, i sacchetti per le lumache raccolte e un pacchetto di sigarette aperto. I Carabinieri stanno indagando per stabilire la dinamica dei fatti.