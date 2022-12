Cisl Fp: “Incremento a 30 ore settimanali per 42 lavoratori del Comune di Erice”

Ad annunciarlo è il coordinatore Enti locali della provincia di Trapani della Cisl Fp Palermo Trapani Rosario Genco

Dal 1 gennaio 42 lavoratori a tempo parziale del Comune di Erice, nel Trapanese, passeranno a 30 ore settimanali. Ad annunciarlo è il coordinatore Enti locali della provincia di Trapani della Cisl Fp Palermo Trapani Rosario Genco. “Il raggiungimento di questo ulteriore obiettivo è stato conseguito grazie alla spinta quotidiana della Cisl Fp, ma anche all’impegno profuso del management comunale, della giunta e del Consiglio comunale – ha detto – Attraverso una sinergia comune è stato portato a termine un iter burocratico farraginoso. I prossimi obiettivi che ci prefiggiamo sin da subito sono il contratto full time per il personale a tempo parziale, la stabilizzazione dei lavoratori Asu e la progressione di carriera per tutto il personale in servizio”.