Clima impazzito, siccità in Sicilia: “Ma c’è chi attacca transizione green”

“In Sicilia è stato dichiarato lo stato di calamità naturale per la siccità" dice il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, Bonelli.

“In Sicilia è stato dichiarato lo stato di calamità naturale per la siccità, e siamo soltanto a febbraio. Questa è la notizia di cui la premier Meloni non parla e non vuole parlare perché è troppo impegnata attaccare la transizione ecologica e gli interessi legati alle fonti fossili. Quello che Meloni ignora, o fa finta di ignorare, è che se non facciamo pace con il clima di qui a poco non avremmo cibo e l’agricoltura perderà tanti posti di lavoro. Siamo al cospetto di una crisi climatica, registrata dall’Osservatorio climatico europeo, che oltre alla Sicilia, sta coinvolgendo anche Marocco, Tunisia e Algeria”. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs Angelo Bonelli.

Siccità Sicilia, le azioni del governo e altre emergenze

“L’irresponsabilità con la quale il governo sta trattando la vicenda dell’agricoltura si spiega solo con la volontà di difendere un sistema economico, basato sulle fonti fossili, che ha impoverito e causato danni all’agricoltura stessa. Di fronte questa evidenza, non solo scientifica ma oggettiva perché parlano i fatti, ovvero il calo drammatiche delle produzioni in Italia a causa della crisi climatica, la destra in Italia vuole fare campagna elettorale attaccando il green deal e rubando il futuro alle nuove generazioni”, conclude.