Caro voli in Sicilia, il Codacons: “Misure della Regione insufficienti”

Le dichiarazioni dell'avvocato Messina sugli strumenti contro il rincaro folle dei prezzi dei voli in alta stagione.

Con l’estate, in Sicilia torna l’eterno problema del caro voli e il Codacons si esprime sulle misure intraprese dalla Regione Siciliana contro i rincari folli.

A parlarne in una nota è l’avvocato Bruno Messina, vice presidente regionale del Codacons.

Caro voli in Sicilia, Codacons e le misure della Regione

Il Codacons ritiene insufficiente il bonus attivato dal Governo Schifani lo scorso dicembre per mitigare il prezzo dei voli applicato agli aeroporti nazionali. Messina sottolinea come “lo strumento del voucher sia assolutamente inadeguato e irrilevante per molti viaggiatori”.

“Se la Regione Siciliana ha evaso sin ora circa 400 mila richieste attraverso la piattaforma – dice Messina – vuol dire che la Regione ha sborsato 8 milioni di euro, ma mediamente a questa cifra esorbitante corrispondono soltanto 20 euro per tratta per ciascun passeggero. Inoltre, chi ha usato il portale rimborsi si trova a dover attendere due mesi per l’indennizzo, che nella migliore delle ipotesi, ossia in caso di categorie protette, è pari al 50%, mentre a tutti gli altri il sistema concede solo il 25%”.

Le categorie prioritarie

Parlando degli interventi della Regione contro il caro voli, il Codacons si sofferma sulle categorie principali destinatarie della misura: “Tra le categorie prioritarie troviamo gli studenti, che poi solo coloro che hanno maggiori difficoltà ad anticipare cifre importanti per viaggiare, e quindi difficilmente possono permettersi di attendere il rimborso, sicché molti preferiscono rientrare in Sicilia in treno o in autobus“.

“Insomma, l’aumento del prezzo dei voli continua a limitare – conclude Messina – la mobilità dei siciliani e penalizza il turismo, settore cruciale per l’economia locale. In risposta a questa situazione, la Regione Siciliana deve fare di più, perché l’emissione di voucher per rimborsi parziali sui biglietti non è sufficiente. D’altra parte la misura, pur lodevole, non affronta le cause strutturali del fenomeno del caro voli”.

