Caro voli, al via gli sconti: requisiti, modalità e come ridurre i costi

Quella di venerdì 15 marzo è una data importante per tutti i residenti in Sicilia, pronti a ottenere diversi sconti sui voli per l’Italia fino al 31 dicembre. Dopo la manovra sul caro voli dello scorso anno messa a punto dalla Regione su Milano e Roma, nelle scorse ore è stato deciso di estendere questa opportunità a qualunque aeroporto del Paese. Ma come si ottiene lo sconto sul caro voli? Quale sito bisogna consultare? Di seguito, una guida su come applicare questi benefici.

Sconto caro voli: la manovra della Regione siciliana

In cosa consiste lo sconto sul caro voli? Dal 15 marzo e fino al 31 dicembre tutti i residenti siciliani che viaggeranno verso qualunque aeroporto d’Italia avranno uno sconto sulle tariffe aeree del 25% del costo del biglietto (fino a un massimo di 75 euro). Per alcune categorie (disabili con almeno il 67% di invalidità, studenti, Isee inferiore ai 15.000 euro) si potrà inoltre arrivare a uno sconto del 50% (fino a un massimo di 150 euro) del biglietto.

Come ottenere lo sconto sul caro voli: le modalità disponibili

Ma come beneficiare dello sconto sul caro voli? Il tutto, sarà possibile farlo in due modi. La prima possibilità è quella di procedere attraverso la piattaforma ad hoc presente sul sito della Regione siciliana (https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli/). Come seconda ipotesi, invece, basterà entrare nelle aree dedicate dei siti delle compagnie aeree che hanno aderito a questa iniziativa (Ita e Aeroitalia).

Lo sconto verrà applicato anche sui canali di vendita online e agenzie di viaggio. A restare esclusi saranno invece i residenti che risultano essere dei beneficiari di altre riduzioni sui voli.

Come ottenere lo sconto sul caro voli: modalità e chi non è idoneo

Per i collegamenti con Milano e Roma lo sconto potrà essere applicato direttamente tramite il sito delle compagnie aeree che hanno stipulato l’accordo con la Regione (Ita e Aeroitalia). Per le nuove destinazioni, invece, gli sconti non saranno praticabili al momento dell’acquisto del biglietto. Per ottenerlo, bisognerà pesentare l’istanza direttamente sull’apposita piattaforma del dipartimento Infrastrutture della Regione (https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli/).