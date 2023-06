Ddl “Collegato bis”, entusiasmo di Popolari e Autonomisti: “Fornisce serenità ai Comuni”

I deputati di Popolari e Autonomisti si ritengono soddisfatti per l'approvazione dell'Ars, avvenuta ieri, in merito al disegno di legge "Collegato bis".

Dopo la soddisfazione da parte del presidente della Regione Renato Schifani e dell’assessore all’Economia Marco Falcone, anche i deputati di Popolari e Autonomisti si ritengono soddisfatti per l’approvazione dell’Ars, avvenuta ieri, in merito al disegno di legge “Collegato bis”.

Una manovra che porterà a tanti interventi, ma sicuramente anche alla chiusura di alcuni conti in sospeso, come la possibilità di chiudere dei contenziosi relativi a opere pubbliche nei Consorzi di bonifica di Siracusa e Agrigento, in modo che si sblocchino finalmente situazioni che giovano all’attività agricola.

Ma consentirà anche di iniziare con interventi abbastanza urgenti nello stesso settore, poiché 1,5 milioni di euro sono destinati a lavori sugli impianti irrigui delle zone colpite dall’alluvione di alcuni mesi, nel mese di febbraio per la precisione.

“Grande soddisfazione per l’approvazione del “Collegato bis” che fornisce serenità ai comuni che potranno mettere in sicurezza i bilanci. Condivido a pieno anche l’emendamento del Governo per i parchi tematici, geologici e gli acquari. Un intervento da un milione e mezzo di euro che potrà garantire ad un settore, strategico per lo sviluppo turistico dell’isola, pulizia e riqualificazione”.

Così il capogruppo dei Popolari e Autonomisti all’Ars, l’onorevole Giuseppe Castiglione, assieme ai deputati del gruppo Giuseppe Lombardo e Giuseppe Carta, commenta gli interventi dell’amministrazione regionale e in particolare quello dedicato ai parchi, settore fortemente colpito dalla pandemia.

Anche l’onorevole Lombardo ha detto la sua in merito al ddl approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana: “Grande apprezzamento per il collegato presentato dal governo che da risposte ad alcune questioni aperte di vitale importanza per la nostra regione, senza trascurare il grande senso di responsabilità del parlamento siciliano. Di grande rilievo – aggiunge Lombardo – la norma proposta dai Popolari e Autonomisti, relativa in particolare all’articolo 18, che assicura ai comuni che si trovino in esercizio provvisorio la celere realizzazione degli interventi finanziati con fondi europei, statali o regionali, permettendo loro le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie al pieno impiego delle suddette risorse”.

“Collegato bis”, di cosa si tratta

Il ddl “Collegato bis”, approvato nella giornata di ieri dal Parlamento siciliano, prevede lo stanziamento di importanti fondi soprattutto per il settore dell’agricoltura dell’Isola. In totale si parla di più di 80 milioni, e una manciata di proposte rilevanti presentate da parte dell’assessorato all’Agricoltura. In tal modo potranno esservi degli interventi fondamentali in tema forestazione, in quanto, di questi fondi, 74 milioni di euro sono destinati a questo tipo di attività.

Il “Collegato bis” è connesso a una manovra finanziaria del valore complessivo di 250 milioni: di cui una parte, cioè 115 milioni, serve per il Fondo investimenti e a giovarne sono i comuni siciliani; mentre 22 milioni saranno utilizzate per la copertura di spese correnti, l’ammontare di questi fondi sono stati richiesti direttamente dall’Anci (Assemblea nazionale comuni italiani).