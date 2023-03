Colpito da tronco mentre taglia un albero, muore 52enne

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno constatato il trauma da schiacciamento

Infortunio mortale sul lavoro a Bagolino, in provincia di Brescia, dove un uomo di 52 anni è stato colpito da un tronco, mentre tagliava un albero in una zona boschiva, in via Cerreto.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, tecnici dell’Ats, soccorso alpino e 118, con elisoccorso e ambulanza, che hanno potuto solo constatare sul posto il decesso del 52enne, a causa del trauma da schiacciamento subito.