GUIDA | Come diventare agente immobiliare: requisiti, competenze e aspetti fiscali

Il settore immobiliare è in continua espansione: ecco tutte le informazioni utili per intraprendere la carriera nell'ambito.

Quello immobiliare è un settore in continua crescita in Italia, offrendo numerose opportunità interessanti. Per sapere come diventare agente immobiliare è necessario conoscere i diversi requisiti e gli aspetti fiscali che riguardano questa tipologia di carriera.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Cosa fa l’agente immobiliare?

L’agente immobiliare ha un ruolo fondamentale nelle transazioni immobiliari: offre consulenza, competenza e esperienza. In questo modo fornisce un’esperienza a 360 gradi per chi ha intenzione di acquistare un immobile.

In Italia, per esercitare la professione di agente immobiliare bisogna iscriversi nella sezione speciale del R.E.A., presso la Camera di Commercio del proprio territorio di residenza. Il tutto dopo aver frequentato un corso di formazione specifica e aver superato un esame di abilitazione.

Le attività svolte dagli agenti immobiliari possono essere riassunte nelle seguenti categorie:

Valutazione immobiliare: L’agente immobiliare deve essere in grado di valutare un immobile in base a vari fattori, tra cui la sua posizione, le sue caratteristiche fisiche, le condizioni del mercato e i prezzi di vendita di immobili simili nella stessa area;

Promozione immobiliare: Questa attività implica la creazione e la gestione di annunci immobiliari, l’organizzazione di visite agli immobili, e la presentazione degli immobili a potenziali acquirenti o inquilini;

Mediazione: L’agente immobiliare agisce come intermediario tra il venditore e l’acquirente (o tra il locatore e l’inquilino), aiutando a negoziare i termini dell’accordo e a risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere durante il processo;

Gestione della documentazione: L’agente immobiliare deve essere in grado di preparare, revisionare e gestire questi documenti per garantire che siano corretti e completi;

Consulenza: Un agente immobiliare fornisce consulenza ai clienti su vari aspetti del processo di vendita o affitto, inclusi i prezzi, le strategie di negoziazione, le opzioni di finanziamento, le ispezioni immobiliari e le questioni legali;

Ricerca di mercato: Per fornire una consulenza accurata e aggiornata, un agente immobiliare deve mantenere una buona conoscenza del mercato immobiliare locale, compresi i prezzi correnti, le tendenze del mercato e le leggi e i regolamenti locali;

Networking e sviluppo di relazioni: Un agente immobiliare deve sviluppare e mantenere una rete di contatti professionali, tra cui altri agenti immobiliari, avvocati, banchieri, ispettori di immobili, e potenziali acquirenti o venditori.

Come diventare agente immobiliare: i requisiti

Diventare agente immobiliare richiede il possesso di diversi requisiti:

Diploma di scuola superiore, anche se possedere la laurea può rappresentare un requisito preferenziale;

Corso di formazione professionale: per diventare agente immobiliare è necessaria la frequenza obbligatoria di un corso di formazione professionale, seguito dal superamento dell’esame scritto e orale presso la Camera di Commercio. Questo esame permette di ottenere il tesserino da agente immobiliare, essenziale per esercitare la professione. L’esame si svolge nella propria Provincia di residenza e, una volta superato, si consegue l’abilitazione a operare in tutta Italia. Per esercitare la professione all’estero, bisogna aver ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito.

Iscrizione al registro delle imprese o al REA: il numero di iscrizione al R.E.A., insieme al tesserino di riconoscimento, identifica l’iscrizione in Camera di Commercio e certifica l’attività del professionista e dell’agenzia di cui è titolare o per la quale lavora.

Assicurazione professionale: il possesso di questa assicurazione tutela l’agente in caso di eventuali controversie legali derivanti dalla sua attività.

Come diventare agente immobiliare

Le competenze

Un agente immobiliare di successo deve avere ottime capacità di vendita e negoziazione. Inoltre, deve essere in grado di valutare correttamente il valore di una proprietà, comprendere le tendenze di mercato e offrire consulenza agli acquirenti e ai venditori.

Aspetti fiscali

Una volta ottenuta l’abilitazione alla professione di agente immobiliare, bisogna scegliere se lavorare come professionista autonomo o dipendente.

Gli agenti immobiliari autonomi sono considerati liberi professionisti e sono soggetti a un regime fiscale specifico. È importante tenere traccia delle entrate e delle spese correlate all’attività immobiliare e compilare correttamente le dichiarazioni fiscali. Come agente immobiliare, potresti essere idoneo a diverse deduzioni fiscali. Queste deduzioni possono includere spese di ufficio, costi di marketing, viaggi di lavoro e altro ancora. Gli agenti che invece scelgono di lavorare per un’agenzia immobiliare o una società, potrebbero essere considerati come veri e propri dipendenti. In questo caso, sarà l’agenzia ad occuparsi di trattenere le tasse dallo stipendio e di gestire gli aspetti fiscali.

Nel caso di agenti immobiliari autonomi, per lavorare bisognerà aprire partita Iva, iscriversi alla gestione artigiani e commercianti INPS e scegliere il codice ateco specifico per l’attività di mediazione immobiliare, ovvero 68.31.00. Infine, sarà necessario scegliere il regime fiscale, che può essere forfettario o ordinario.