Commissione Ambiente, norme su energie rinnovabili

Commissione Salute, parere sul programma di investimenti sanitari

Palermo – Non ci sono grandi novità questa settimana nell’agenda delle commissioni dell’Ars. Il calendario dei lavori potrebbe variare dopo il confronto del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, con le forze di maggioranza e con i vertici delle commissioni legislative, per definire un elenco di priorità delle leggi da inviare in Aula.

La commissione Affari istituzionali intanto esamina i testi in materia di enti locali.

La commissione Attività produttive ha in agenda il riordino delle norme nel settore dei materiali da cava e lapidei.

La commissione Ambiente, territorio e mobilità ha sul tavolo le modifiche alla legge regionale 13/2015, che mira al recupero del patrimonio edilizio dei centri storici e il disegno di legge sulla realizzazione degli impianti di idrogeno nell’ambito dell’incremento delle energie rinnovabili.

La commissione Cultura, formazione e lavoro, tra le bozze di legge, esamina i testi in materia di sport anche come strumento di contrasto alla violenza.

La commissione Salute ha all’attenzione le norme per il reclutamento dei dirigenti medici e sanitari. In calendario c’è anche il parere sul documento unitario di programmazione degli investimenti sanitari in Sicilia (Dupiss).

La commissione Statuto si occupa dell’attuazione dell’articolo 37 della Carta costituzionale siciliana nell’ambito del trasferimento Stato-Regione di competenze fiscali.

La commissione Antimafia concentra l’attenzione sul codice degli appalti e sulle possibili misure di prevenzione della corruzione.

Twittter:@gionaccari