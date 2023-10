Commissione parlamentare Bilancio dice si all’aeroporto di Agrigento

La Commissione parlamentare Bilancio favorevole all’aeroporto di Agrigento. Pisano: "Oggi abbiamo scritto un pezzo di storia".

La Commissione Bilancio ha esitato favorevolmente l’emendamento che introduce l’art.8 bis finalizzato alla realizzazione dell’aeroporto ad Agrigento. Tutto ciò sarà portato all’interno del Decreto Sud che andrà in Aula per la votazione definitiva la prossima settimana.

“Scritto un pezzo di storia”

“Oggi abbiamo scritto un pezzo di storia – dice l’onorevole Calogero Pisano -. L’emendamento che prevede la realizzazione dell’aeroporto ad Agrigento, di cui io e l’on. Saverio Romano siamo primi firmatari, ha ottenuto il si della Commissione Bilancio. L’emendamento, dunque, sarà inserito nel DL Mezzogiorno che verrà votato dalla Camera dei deputati entro la fine del mese. Abbiamo centrato un obiettivo di portata storica, un obiettivo, da molti considerato utopistico, raggiunto con tanto lavoro, caparbietà e determinazione, credendoci sempre e non cedendo ai momenti di difficoltà. Voglio ringraziare, in primis, l’on. Saverio Romano, mio compagno di gruppo parlamentare e mio amico, per la sua collaborazione ed il suo determinante contributo per il raggiungimento di questo prestigioso traguardo. Ringrazio anche tutti i deputati siciliani che hanno voluto, con senso di responsabilità, accogliere il mio appello e sostenere la mia iniziativa sottoscrivendo la mia proposta emendativa. Avanti tutta, per il bene della mia terra”.