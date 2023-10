Salute, audizione sulla rete ospedaliera

Commissione Cultura, sostegno agli alunni disabili

Palermo – La commissione Affari istituzionali esamina le norme sulla parità retributiva di genere e la proposta di legge da proporre al Parlamento della Repubblica sulla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

La commissione Bilancio, tra i lavori, ha in calendario l’esame delle bozze di legge in materia di crediti fiscali e il parere sulla riforma delle ex Province.

La commissione Attività produttive prosegue l’esame delle norme sui Consorzi di bonifica.

La commissione Ambiente svolge le audizioni dei rappresentanti delle istituzioni sul Parco fluviale dell’Alcantara, sulla Laguna Tonnarella e sui lavori alla rete fognante nel comune di Salemi.

La commissione Cultura ascolta l’assessore regionale per l’Istruzione, l’assessore regionale per le politiche sociali e i sindacati sul servizio di assistenza igienico personale degli studenti disabili.

In commissione Salute le associazioni intervengono nell’audizione prevista nell’ambito dell’esame della bozza di legge sulla figura del caregiver familiare. L’inquadramento dei medici veterinari specialistici ambulatoriali delle Asp e il potenziamento della rete ospedaliera, a seguito dell’emergenza Covid, sono i temi dell’audizione in programma con l’assessore regionale per la Salute. Nel calendario della commissione c’è anche l’esame delle norme sull’obbligatorietà dello screening neonatale per l’atrofia muscolare spinale.

La commissione Antimafia lavora alla relazione conclusiva sull’attività svolta sul territorio.

