Dipendenze patologiche, norme di prevenzione

La settimana delle Commissioni all'Ars

Palermo – La commissione Bilancio svolge l’audizione degli assessori per l’Economia e per la Salute sul funzionamento della Centrale unica di committenza della Regione siciliana, con particolare riferimento al comparto della sanità. Sono in agenda anche questa settimana i disegni di legge sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.

La commissione Cultura esamina le norme per la tutela della vegetazione di pregio e svolge audizioni nell’ambito dei lavori alla bozza di legge sulle strutture turistico-ricettive.

La commissione Salute esamina le norme sugli interventi a contrasto delle dipendenze patologiche e ascolta l’assessore per la Sanità sull’inserimento della figura di igienista dentale nella pianta organica delle Asp.

In commissione Ue l’assessore regionale per le Infrastrutture riferisce sul finanziamento delle opere di urbanizzazione del quartiere Villa Rosina a Trapani nell’ambito della programmazione europea 21-27.

La commissione Antimafia ha in agenda il parere sulle norme per la prevenzione e il contrasto alla criminalità organizzata, adozione del protocollo “Liberi di scegliere” .

La commissione Attività produttive ha in calendario le audizioni sull’emergenza idrica in Sicilia e l’esame delle bozze di legge in materia di domini collettivi, di export manager e di sostegno alle comunità energetiche rinnovabili. E’ previsto in commissione lo svolgimento dell’interrogazione sulle intenzioni del governo relative alla disciplina dell’Impresa alimentare domestica (Iad) e dell’Home Restaurant.

