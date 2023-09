Commisione Salute, al voto ddl sullo psicologo di base

Commissione Cultura, audizione del rettore di Unipa

La commissione Affari istituzionali ha in agenda le norme in materia di amministrazione condivisa dei beni comuni e il progetto di legge da proporre al Parlamento nazionale sulla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

La commissione Bilancio esprime il parere sul disegno di legge in materia di funzioni, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane.

La commissione Attività produttive ha in calendario il riordino dei Consorzi di bonifica.

La commissione Territorio prosegue i lavori sul disegno di legge in materia di urbanistica ed edilizia

In commissione Cultura il rettore dell’Università di Palermo riferisce sulle procedure di immatricolazione per l’anno scolastico 2023-2024.

La commissione Salute ha in programma l’esame delle bozze di legge sullo screening neonatale per l’atrofia muscolare spinale e la disciplina a contrasto alle dipendenze patologiche. La commissione ha all’ordine del giorno il voto finale alle norme sull’istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie.

La commissione Statuto svolge audizioni dell’ambito dell’autonomia differenziata delle regioni ordinarie e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep).

La commissione Ue svolge audizioni sulla programmazione, attuazione e stato di avanzamento finanziario del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in Sicilia, in particolare sugli interventi di competenza dell’assessorato regionale della Salute.

Twittter:@gionaccari