Compie 40 anni e festeggia al ristorante: muore mangiando sushi

Una donna di 40 anni è morta dopo aver consumato sushi in un ristorante dove si era recata per festeggiare il compleanno: partite le indagini

La procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sulla morte di una donna di 40 anni, Rossella Di Fuorti, deceduta a seguito di un arresto cardiocircolatorio dopo aver mangiato sushi in un ristorante che prepara pietanze orientali dove si era recata per festeggiare il suo compleanno.

La 40enne ha avvertito il malore mentre si trovava in casa: i sanitari del 118, chiamati e giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La vicenda è avvenuta venerdì 9 febbraio scorso.

Ristorante chiuso in via temporanea: nessuno degli altri parenti ha avvertito malori

I parenti presenti alla cena hanno consumato lo stesso pasto ma nessuna di queste, finora, ha accusato malori. Il marito ha riferito alla polizia giudiziaria che la moglie non ha mai accusato reazioni allergiche. Gli inquirenti hanno disposto l’esame autoptico sulla salma, che consentirà agli investigatori di avere maggiori informazioni sull’accaduto.

In via cautelativa, i Carabinieri del Nas, su autorizzazione della Procura, hanno disposto la temporanea sospensione dell’attività.