Le compositrici Cettina Donato e Zoe Pia “suonano” il Mito al Teatro della Nike

A Giardini Naxos la rassegna “Interpretare l’antico” prosegue con un viaggio musicale: appuntamento domani alle 21.30

GIARDINI NAXOS (ME) – Dopo il grande successo del primo spettacolo all’alba ospitato al Parco Archeologico di Naxos con la prima assoluta di “Polifemo innamorato” di Giovanni Calcagno, il nuovo appuntamento della rassegna “Interpretare l’Antico” è in programma domani, giovedì 31 agosto alle 21.30, nell’incantevole cornice del Teatro della Nike con “Mito, navigazione musicale con approdo nel Mito”, di e con Cettina Donato (pianoforte e composizioni) e Zoe Pia (clarinetto, launeddas, percussioni sarde e composizioni), featuring tracks di Ninni Bruschetta ed Elio Martusciello, (produzione Statale 114).

Al centro dello spettacolo, quale fulcro del meccanismo narrativo-musicale stanno storie fatte di sangue, di passioni, di razionale e irrazionale, dèi che scendono in terra per salvare i mortali o che, allo stesso tempo, distruggono le vite degli stessi solo per pigrizia o per ozio. Non c’è emozione di cui il mito non parli attraverso i suoi personaggi e per questo motivo il mito rimane sempre attuale nonostante il mutare dei tempi.

Mito, il nuovo progetto delle due compositrici Cettina Donato e Zoe Pia, pianista la prima e clarinettista/launeddista la seconda, sul mito greco, è un concept album pubblicato nel mese di maggio per l’etichetta AlfaMusic. Il progetto, a firma delle due compositrici con composizioni totalmente originali in cui trovano spazio improvvisazione e attento e profondo ascolto l’una dell’altra tra musica contemporanea, jazz d’avanguardia e world music con l’uso anche di strumentazioni elettroniche, ospita l’attore e regista Ninni Bruschetta (nel brano Arianna, Teseo, Dioniso) con il quale Cettina Donato stringe una profonda sinergia professionale da diversi anni e il compositore Elio Martusciello (nei brani Arianna, Teseo, Dioniso, Antas e Afrodionisiaco) esponente della musica d’avanguardia italiana. La rassegna “Interpretare l’Antico”, dedicata a spettacoli ispirati al Mito, ha la direzione artistica di Gigi Spedale, ed è organizzata dalla Rete Latitudini, con il contributo dal Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano, con la collaborazione del Festival NaxosLegge, diretto da Fulvia Toscano ed è parte integrante del più ampio progetto Comunicare l’Antico.

L’intera rassegna è sostenuta dal contributo di Regione siciliana ed ERSU Messina, con il patrocinio del Comune di Giardini Naxos e la collaborazione del COSPES e del DAMS dell’Università di Messina.