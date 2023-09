Il Comune di Assoro punta sulle opere pubbliche

Sono due i principali progetti attualmente sul tavolo dell’Amministrazione: il potenziamento del servizio di pubblica illuminazione e il completamento del campo sportivo

ASSORO (EN) – L’ammodernamento e gli investimenti per il territorio comunale sono elementi imprescindibili per le Amministrazioni che vogliono puntare seriamente sullo sviluppo, costretti a gestire territori con infrastrutture vecchie, decadenti o addirittura inesistenti, che inevitabilmente incidono sulla qualità della vita degli abitanti e complicano il lavoro delle imprese. Una situazione, quella appena descritta, in cui si trova anche il Comune di Assoro, dove l’Amministrazione retta dal sindaco Antonio Licciardo sta tentando di gettare le basi per realizzare investimenti e opere pubbliche.

Tra i problemi principali del territorio c’è senza dubbio quello dell’impianto di illuminazione e della sua inefficienza o totale assenza in alcune strade. Proprio per questa ragione, con delibera di Giunta municipale numero 75 del 2023, è stato approvato il progetto per l’installazione di 140 nuovi corpi illuminanti per servire le vie di accesso al paese, le contrade e le zone periferiche.

Attraverso l’utilizzo delle risorse ottenuto con il cosiddetto decreto Fraccaro, saranno infatti impegnati 140.000 euro per migliorare gli impianti presenti nelle contrade Acquanova-Paglialunga, Pianetti, San Vincenzo, Aiuto, Sbrona, Montagna, Piano Arena, Seggio, Pipitoni. Miglioramenti degli impianti previsti anche per il collegamento tra il quartiere di Pasqua Bannó e San Giorgio, via madre Teresa di Calcutta e via Dell’Abbeveratoio.

L’obiettivo finale, come più volte sottolineato dall’Amministrazione comunale è soprattutto quello di fornire finalmente servizi adeguati a situazioni di isolamento territoriale extraurbano.

L’Esecutivo retto dal sindaco Licciardo ha inoltre concentrato le proprie forze sul completamento del campo sportivo di San Giorgio, per cui è stato presentato il nuovo progetto di finanziamento per un valore complessivo di 700 mila euro. Il Comune prevede di poter finanziare il progetto attraverso il bando Sport e periferie, con il fine di ottenere una struttura che alla fine dei lavori possa ospitare al proprio interno cinque discipline su quattro campi da gioco, vantare 42 posti auto, quattro diverse tribune, spogliatoi molto più spaziosi e moderni e un impianto d’illuminazione ed energetico completamente moderno ed eco-sostenibile.