Il Comune di Caltanissetta punta forte sulla digitalizzazione

Un sito web istituzionale totalmente rinnovato e lo Sportello telematico polifunzionale sono le principali novità presentate dall’Ente per semplificare il rapporto fra Municipio e cittadini-utenti

CALTANISSETTA – Una città sempre più digitale e al servizio dei cittadini grazie al nuovo sito del Comune e all’attivazione dello Sportello telematico polifunzionale. Due novità realizzate grazie ai finanziamenti di Agenda urbana e del Pnrr che confermano e collocano il Comune del capoluogo nisseno tra le Pubbliche amministrazioni che più stanno puntando su informatizzate e digitalizzazione.

“Si tratta di due progetti – ha spiegato l’assessore alla Transizione digitale Giuseppe La Mensa – su cui abbiamo lavorato per lungo tempo e che oggi rappresentano una realtà grazie ai finanziamenti ottenuti. Siamo partiti nel 2020 e oggi siamo a conclusione della prima fase che è quella di avvio dei due portali. Nei prossimi mesi gestiremo la transizione, nel caso del sito dell’Ente, tra il vecchio e il nuovo sistema, che consentirà di migliorare l’esperienza di accesso alle informazioni necessarie per fruire dei servizi comunali”.

Attivato lo Sportello telematico polifunzionale

“Lo Sportello telematico polifunzionale – ha aggiunto – consentirà all’utenza di avviare diversi tipi di pratiche direttamente da postazione remota. Grazie a questo servizio, per la prima volta, siamo riusciti a collegare tra di loro tutti i sistemi informatici del Comune, quindi per esempio a far dialogare i sistemi dell’Anagrafe con quello dei pagamenti, con quello dell’Edilizia e con tutti gli altri. Abbiamo cioè messo in atto il concetto di interoperabilità. Questo significa in sostanza che l’utente che si collega al portale non solo può avviare la sua pratica, ma potrà effettuare tutti i processi previsti fino alla transazione finale”.

“Dall’avvio dei due nuovi servizi – ha sottolineato ancora l’assessore – al raggiungimento della migliore qualità attesa, trascorrerà un periodo di assestamento della durata di un paio di mesi. Un periodo necessario e fisiologico per gestire la transizione dai vecchi ai nuovi servizi, un’attività abbastanza complessa e articolata che a regime inciderà positivamente sull’attività di tutti gli uffici a beneficio degli utenti”.

Semplificazione dei rapporti tra i cittadini e la Pa

Lo Sportello telematico polifunzionale consentirà di raggiungere rapidamente importanti risultati in termini di semplificazione dei rapporti tra i cittadini e la Pa, riduzione dei tempi di attesa, snellimento nel funzionamento degli uffici. Per accedere basterà collegarsi all’indirizzo www.sportellotelematico.comune.caltanissetta.it. Per inviare una pratica occorre innanzitutto farsi identificare attraverso la Carta di identità elettronica (Cie) o lo Spid.

Le aree tematiche al momento attive sono: Ambiente, paesaggio ed ecologia; Servizi demografici; Polizia locale; Permessi Ztl e invalidi; Lavori pubblici e mobilità urbana; Servizi scolastici e per l’infanzia; Occupazione, concorsi e assunzioni; Comunicare con l’Amministrazione; Urbanistica e pianificazione; Edilizia; Attività produttive Suape; Multe; Pagamento on line Pago Pa, geoportale Peg. Le pratiche potranno essere presentate 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

“I servizi – ha dichiarato il responsabile dei Servizi innovativi del Comune, Giuseppe Arcarese – saranno attivi e online nei prossimi giorni. Sia lo Sportello telematico che il nuovo sito web si basano su piattaforme in continua evoluzione che saranno aggiornate e integrate costantemente con l’aggiunta di nuove funzioni. A regime i servizi offerti saranno circa un centinaio, alcuni sono solo informativi, altri consentiranno all’utenza di presentare online le proprie istanze, che verranno così automaticamente protocollate e indirizzate direttamente sulle scrivanie dei dipendenti comunali che dovranno istruire le pratiche. A questi si aggiungono dei collegamenti a servizi istituzionali esterni al Comune gestiti direttamente da altri enti”.

L’Ufficio relazioni con il pubblico sarà disponibile per supportare gli utenti con minore dimestichezza nell’uso degli strumenti digitali necessari ad accedere i servizi on line. In futuro analoga attività potrà essere svolta da soggetti esterni.