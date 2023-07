Il Comune di Comiso è al lavoro sui tributi

L’Amministrazione comunale ha deciso di non aderire allo stralcio totale dei debiti sotto i 1.000 euro ma ha dato il via libera alla rottamazione quater: “Così diamo un aiuto concreto ai cittadini”

COMISO (RG) – Sì alla “rottamazione quater”, no allo stralcio totale dei debiti. Sono questi i due provvedimenti di cui si discute, in questi giorni, al Comune di Comiso.

Proprio in queste settimane, infatti, gli uffici competenti e l’Amministrazione comunale hanno cercato di definire meglio questi nuovi accorgimenti.

“Con deliberazione di G.M. n. 216 del 27/06/2023 – ha spiegato l’assessore alle Tasse e Tributi, Giuseppe Arezzo – il Comune di Comiso ha aderito alla Definizione agevolata così detta ‘rottamazione quater’, così come era stato anticipato in campagna elettorale. Riteniamo, in questo modo, di dare un aiuto concreto a tutti i cittadini che si sono trovati in difficoltà e non hanno potuto pagare i tributi alle scadenze ordinarie, eliminando sanzioni ed interessi moratori. Abbiamo invece scelto di non aderire allo stralcio totale dei debiti sotto i 1000 euro, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per garantire un principio di equità per tutti i contribuenti, ritenendo che questa adesione avrebbe penalizzato i cittadini zelanti che avevano già provveduto ai pagamenti entro i tempi prestabiliti”.

“Il cittadino aderendo alla ‘Definizione Agevolata’ – ha aggiunto ancora Arezzo – avrà comunque un duplice vantaggio: in primis l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi moratori dei debiti di cui richiede l’agevolazione e, non da meno, la possibilità di rateizzare fino a cinque anni con un interesse minimo, pari al 2 per cento. Rientrano nella definizione agevolata tutti i debiti risultanti o da atti affidati all’Area Srl o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, cioè notificati almeno 60 giorni prima, anche se non ancora affidati all’Area Srl. L’adesione dovrà avvenire tramite una procedura ancora da definire che però, obbligatoriamente, coinvolge la Società Area Srl, essendo affidataria dei carichi”.

“Per tal motivo la Giunta, con Delibera n° 220 del 28/06/2023 – ha continuato l’assessore Arezzo – ha dovuto procedere ad una proroga del servizio per un altro anno, essendo conditio sine qua non per la rottamazione. Tali deliberazioni sono state già comunicate all’ Area Srl così come previsto dalla normativa nazionale, al fine di sospendere le procedure esecutive avviate e non avviarne di nuove, fino ai termini stabiliti per la presentazione delle domande, che sarà comunicato successivamente, con l’approvazione definitiva del regolamento”.

Ciascuna situazione dei cittadini, comunque, dovrà essere valutata in modo da essere sicuri che si rientri nei parametri richiesti.

“Gli Uffici comunali – ha concluso l’assessore Arezzo – resteranno a disposizione dei contribuenti per verificare le posizioni condonabili. Per tutti i tributi che non possono essere oggetto della definizione agevolata, così come in precedenza, il Comune è disponibile a concedere in ogni caso la possibilità di rateizzare”.