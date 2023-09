Comune di Modica, ok alle variazioni al Bilancio

Il Consiglio ha approvato all’unanimità la rimodulazione delle risorse assegnate da fondi regionali, nazionali ed europei: verranno utilizzati per investire in sviluppo, infrastrutture e sicurezza

MODICA (RG) – Anche se la minoranza in Consiglio comunale ha veramente poca voce in capitolo, a Modica si è votato per variazioni al Bilancio 2022/2024.

“Importante il punto approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, compresi i voti della minoranza – ha evidenziato il sindaco di Modica Maria Monisteri – a dimostrazione del fatto che quando ci sono argomenti che servono a Modica, le divisioni e gli steccati restano in disparte e si pensa all’interesse comune. La nostra amministrazione acquisisce, a destinazione vincolata, entrate per quasi un milione di euro come variazione di competenza e cassa per il 2023 e 170.000 euro per il 2024. Il che significa, grazie al raggiungimento dell’unanimità, poter gestire fondi e somme vincolate per la città”.

“Abbiamo innescato un sistema virtuoso – ha dichiarato il primo cittadino – che permette di trovare risorse da fondi regionali, nazionali ed europei il cui utilizzo riguarda investimenti economici sul piano sociale, del territorio, della sicurezza strutturale, dello sviluppo, per le famiglie di Modica e, complessivamente, per la città. Questi fondi, consentiranno anche il ristoro per le imprese edili che hanno già completato i lavori”.

È stato lo stesso assessore al Bilancio e alla Programmazione economica, Delia Vindigni a monitorare la situazione e a intervenire nonostante i dettami imposti dal Piano di Riequilibrio e dai giudici contabili.

“La gestione economico-finanziaria della nostra Amministrazione, sin dal suo insediamento – ha detto Vindigni – è votata al rispetto del percorso imposto ma anche a trovare strumenti e opportunità in modo da creare valore al territorio e mantenerne il suo trend di crescita. È stata votata all’unanimità dal Consiglio comunale la variazione al Bilancio, che significa la possibilità di utilizzare per Modica oltre un milione di euro e con essa, ad esempio, la possibilità di fruire di 250.000 euro per il sistema di videosorveglianza”.

“Si tratta di un finanziamento – ha aggiunto l’assessore – che il nostro Comune riceve in quanto ente assegnatario dei fondi previsti dal ministero dell’Interno, Progetto Legalità 2014/2020 in cinque regioni del Sud, varato dall’Autorità di Gestione dei Fondi europei e dei Programmi Operativi nazionali”.

Al centro dei fondi anche il sistema di videosorveglianza, da tempo auspicato dai cittadini, soprattutto per prevenire quei fenomeni che ledono il quieto vivere e le attività commerciali.

“In questo senso – ha affermato il vicesindaco e assessore alle Manutenzioni, Giorgio Belluardo – l’Amministrazione sta mettendo a disposizione servizi aggiuntivi con vigilanza privata, in modo da garantire vivibilità dove emergono situazioni spiacevoli. I fondi destinati al Comune di Modica, previsti nella variazione di bilancio approvata in aula, inoltre, assumono valenza anche perché determinano la possibilità di evadere i ristori a dodici imprese fornitrici che si sono aggiudicate appalti edili ed hanno già completato i lavori e rendicontato le somme”.