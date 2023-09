Il Comune di Riesi riparte da piazzale De André

L’Amministrazione Sardella ha affidato i lavori di ripristino della pubblica illuminazione nell’area in questione e in particolare nella zona del parco giochi e nello spazio ricreativo e sportivo

RIESI (CL) – Sono settimane di intenso lavoro e di piccoli ma importanti risultati per l’Amministrazione comunale capitanata dal sindaco Salvatore Sardella. Sin dal suo insediamento, infatti, l’Amministrazione comunale espressione della lista civica RinnoviAmo Riesi ha avuto come obiettivo quello di concretizzare le promesse della campagna elettorale, cercando di realizzare una comunità che possa essere “a misura di cittadino”. A tal proposito, nelle scorse settimane, sono stati affidati i nuovi lavori di ripristino della pubblica illuminazione presso il piazzale De André.

Durante tutta la campagna elettorale, il movimento civico RinnoviaAmo Riesi, guidato dall’attuale primo cittadino, ha infatti considerato come priorità del proprio disegno politico quello di creare un paese che potesse essere più moderno e più sicuro, grazie all’attuazione di semplici mosse finalizzate a migliorarne vivibilità ed attrattività. Proprio per questo, dal giorno stesso dell’insediamento della Giunta e del sindaco, tale obiettivo è stato ricercato in ogni ambito della vita amministrativa.

Per questo, con ordinanza numero 21 di quest’anno, l’Amministrazione Sardella ha voluto porre le basi per compiere una serie di azioni atte a porre in sicurezza, come da programma elettorale, il piazzale De André e le zone circostanti. Si è deciso, quindi, che il primo passo sarebbe stato il ripristino della pubblica illuminazione, rivolgendo particolare attenzione alle aree del parco giochi destinato ai bambini e allo spazio ricreativo e sportivo dove giocano i ragazzi, a riprova dell’attenzione verso i giovani e i giovanissimi.

“Siamo molto soddisfatti – ha commentato Sardella – dei primi risultati riguardanti il nostro piano di una comunità a misura di cittadino. La sicurezza delle persone, della nostra comunità e dei nostri cittadini rientra tra le finalità primarie di ordine sociale perseguite dall’Ente Comune”.

“Proprio per questo motivo – ha concluso il primo cittadino di Riesi – non abbiamo intenzione di fermarci e altre azioni sono in programma, come avranno presto modo di vedere i nostri cittadini. Siamo e saremo sempre al servizio di questa Comunità”.