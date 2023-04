Il Comune di Siracusa è sempre più smart

Presentato “Siracus@digitale”, lo sportello telematico polifunzionale all’interno del quale cittadini e imprese possono trovare raccolti tutti i servizi digitalizzati offerti dall’Ente

SIRACUSA – Un vero e proprio sportello telematico polifunzionale all’interno del quale i cittadini e le imprese possono trovare raccolti tutti i servizi digitalizzati già offerti dal Comune. Si tratta di “Siracus@digitale”, presentata dal sindaco, Francesco Italia, e dal dirigente dei settore Servizi informatici, Loredana Carrara, nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la sala Archimede.

In attesa del lancio, ormai imminente, del nuovo sito istituzionale certificato AgID, da qualche giorno sulla homepage è ospitata la nuova sezione “Siracus@digitale”.

“Lo sportello virtuale Siracus@Digitale è un altro passo in avanti verso la digitalizzazione dei servizi che consentirà di migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione avvicinandola ai cittadini – ha detto il primo cittadino – . Grazie agli oltre 1 milione e 700mila euro di fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) entro la fine dell’anno avremo completato la prescritta transizione digitale”.

“Una risposta alla richiesta di celerità che viene imposta dai nuovi modelli, una dimostrazione non solo di efficienza ma anche di trasparenza dell’attività dell’Ente – ha aggiunto Italia – . Da qui siamo partiti per avviare il percorso che, attraverso Spid, Cie, PagoPa, AppIO, permetterà ai cittadini di potere usufruire in maniera veloce di tutta una serie di servizi richiesti dalla Pubblica Amministrazione. Servizi che potranno essere nella disponibilità del cittadino senza necessità di un suo spostamento fisico verso gli uffici comunali”.

Da qualche giorno è possibile ottenere in maniera gratuita lo Spid attraverso gli uffici comunali. Siracusa infatti rientra tra i Comuni abilitati dall’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale), come soggetto incaricato alla verifica dell’identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi dello Spid, lo strumento informatico che permette di accedere da computer, tablet o smartphone ai servizi online della Pubblica amministrazione e dei privati aderenti. Il rilascio dello Spid comunale è possibile ottenerlo recandosi presso le Delegazioni cittadine o utilizzando il servizio di gestione di “Appuntamento online” disponibile nel sito istituzionale all’interno della sezione “Siracus@Digitale”.

Il dirigente del Settore, Loredana Carrara, ha presentato, nello specifico, le singole attività implementate. “Siamo partiti dalla gestione dell’attività amministrativa – ha spiegato Carrara – con l’informatizzazione e la de-materializzazione degli atti. Attraverso il ‘sigillo elettronico qualificato’ ed il ‘protocollo informatico’ ne viene garantita originalità, integrità e conservazione a norma e ne sarà assicurato il valore legale nel tempo. Nostro obiettivo è stato e sarà quello di porre al centro il cittadino che ha diritto di richiedere più semplicità, velocità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici. Dal canto suo il Comune ha il dovere di fornire servizi con modalità più moderne ed inclusive attraverso l’adozione di metodologie agili”.

I tecnici dell’Ufficio stanno adesso lavorando alla creazione del nuovo portale istituzionale certificato AgID, e all’attivazione delle istanze on online di diversi servizi, quali l’accesso agli atti, la richiesta di pubblicazione di matrimonio, quella per la sepoltura, il canone per le lampade votive, il pagamento di contravvenzioni.