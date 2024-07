“Con il Ponte una rete metropolitana che unirà Messina e Reggio Calabria”

Ieri il ministro Salvini a Catania per l’inaugurazione di due nuove tratte della circumetnea. Sulla grande opera dello Stretto: “L’obiettivo resta quello di aprire i cantieri entro l’anno”

CATANIA – “Un bellissimo lunedì, perché inauguriamo due fermate della metropolitana di Catania a servizio di un ospedale e di un quartiere popolare”. È un entusiasta Matteo Salvini quello che ieri mattina ha tagliato il nastro della stazione Fontana, inaugurata insieme a quella Monte Po. “È solo l’inizio – ha aggiunto il ministro delle infrastrutture e vicepremier – di un lungo percorso che arriverà a portare a Catania e alla provincia etnea una delle reti metropolitane più estese d’Italia. Salvini ha anche spiegato che si tratta di “uno dei tanti cantieri che sto seguendo da ministro: quasi 100 miliardi tra strade, autostrade e ferrovie fra Sicilia e Calabria. Sono contento – ha ribadito – perché stiamo recuperando anni di mancanze”.

Non poteva mancare un cenno al ponte sullo Stretto, sul quale Salvini si è soffermato incalzato dai giornalisti. “Porterà a una grande rete metropolitana che unirà Sicilia e Calabria con delle nuove fermate anche a Messina – ha continuato il Ministro -. Stiamo correndo per restituire a siciliani e calabresi quel diritto alla mobilità e al lavoro che negli anni passati non sempre hanno avuto. L’obiettivo rimane quello di chiudere il progetto e aprire i cantieri entro quest’anno – ha ribadito, evidenziando il fatto che, se “l’Unione Europea ci mette decine di milioni di euro, vuol dire che come noi e come tanti siciliani, crede nel progetto”.

L’occasione dell’inaugurazione della nuova tratta metropolitana Nesima – Monte Po, è stata poi occasione per parlare dello stato di salute di Lega e Governo, alla luce delle vicende europee che sembrano aver messo all’angolo gli esponenti del Carroccio. “Il governo lavora tanto e bene e lavorerà fino all’autunno del 2027 – ha detto, mettendo così a tacere chi paventava crepe nella maggioranza. In Europa – ha aggiunto – abbiamo posizioni diverse da sempre. Io penso che questa Commissione sia partita malissimo, perché i cittadini hanno chiesto il cambiamento e si sono ritrovati le stesse facce. La Lega, sia in Italia che in Parlamento Europeo, visto che siamo il terzo gruppo, difenderà il diritto al lavoro alla salute al risparmio degli italiani”.

Infine, un accenno all’autonomia differenziata per abrogare la quale è in corso la raccolta firme per il Referendum. “Non ho mai paura quando si esprimono i cittadini – ha tagliato corto Salvini -: è una grande occasione di modernità e di sviluppo per tutta Italia, soprattutto per il sud. Se ci sono regioni meridionali che hanno servizi differenti e inferiori rispetto ad altre regioni italiane – ha poi concluso – è per colpa della pessima politica, non per colpa dell’Autonomia che non c’è”.

Intanto, ed è il presidente della Regione Renato Schifani a comunicarlo, Bruxelles ha stabilito il finanziamento per portare la metropolitana in aeroporto. “Un’altra buona notizia – ha affermato Schifani – è arrivata da Bruxelles: la Commissione europea ha infatti approvato un finanziamento del Po Fesr 2014/2020 di 68 milioni di euro per la tratta metropolitana della Circumetnea “Stesicoro-Aeroporto”, portando così l’investimento totale della Regione per questa infrastruttura a oltre 360 milioni di euro di sole risorse comunitarie”.