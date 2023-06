Concerto Vasco Rossi a Palermo, i divieti in città e i vantaggi per il Renzo Barbera

Manca sempre meno ai concerti di Vasco Rossi a Palermo. Ci sono le novità che interessano la viabilità, compresi alcuni divieti. Tanti i benefici economici per la città.

Prosegue il Vasco Rossi Live 2023 negli stadi italiani, cominciato a inizio giugno a Rimini per poi toccare città come Bologna, Roma e tra qualche giorno farà tappa anche a Palermo: il 22 e il 23 giugno, entrambe le sere l’appuntamento è alle 21.15 presso lo stadio Renzo Barbera.

Nel capoluogo siciliano si è già verificato il tutto esaurito per le uniche due date del cantautore e rocker italiano, uno dei più amati. Anche le strutture alberghiere già in queste ore, ma ancor di più nelle prossime, così come nei giorni a seguire, hanno un bel da fare visti i tanti fan che si recheranno al concerto sia giovedì sia venerdì sera.

Concerto Vasco a Palermo, come cambia il traffico

In occasione delle due date del tour di Vasco nel capoluogo siciliano, il Comune di Palermo ha reso noti i divieti e le modifiche che toccheranno la viabilità della città, la quale di certo non gode di un’ottima efficienza con il traffico ordinario, quindi di tutti i giorni. Alcune zone saranno completamente precluse alle automobili e ad altri mezzi, tranne i pullman.

Partendo dai divieti di sosta, scatta quello più importante, prevista ovviamente la rimozione forzata in caso di violazione, dalla mezzanotte di giovedì 22 giugno alle 6 del mattino del 24, l’orario potrebbe variare in base ad eventuali e ulteriori esigenze. Ecco dove sono i divieti: piazzale Ambrosini, riguardante tutta la piazza; via Ammiraglio Calogero Nicastro, escluso la parte compresa da largo Antonio Sellerio e via Ammiraglio Paolo Thaon di Revel solo in un lato del senso di marcia, in particolare il destro; via Isaac Rabin, tutto il lato destro; e infine via Anwar Sadat, stesso senso di marcia. Solo per la sosta dei bus saranno utilizzati gli spazi interni alla Fiera, che si trovano in via Anwar Sadat n. 13 per l’appunto.

Per quanto concerne ancora i pullman, niente panico, perché la polizia municipale e i volontari della protezione civile saranno al loro servizio in modo che verranno indirizzati nelle zone dove parcheggiare. Infatti, in caso di saturazione del parcheggio nelle aree interessate, i parcheggi alternativi dove recarsi sono: piazzale John Lennon, cioè Giotto; parcheggio Basile e parcheggio Nina Siciliana.

Migliori percorsi e i vantaggi per la città

Per gli autobus che provengono dalla Sicilia Occidentale, quindi da Trapani per essere più chiari, si consiglia di posteggiare al parcheggio Stazione Francia. Chi viene dalle località della Sicilia Orientale, dunque Messina, Catania, Caltanissetta e altre; si consiglia – come si legge dall’avviso del Comune – di recarsi in Fiera. Per quanti raggiungeranno la città con l’obiettivo di recarsi al concerto con mezzi privati, quali automobili e quant’altro, meglio parcheggiare in piazzale Giotto e spostarsi con i mezzi pubblici.

Altri divieti di sosta, che partiranno prima, ossia dalle 7 del mattino del 21 giugno fino alle 6 di sabato 24 toccano le seguenti zone o vie: viale Del Fante, tutti e due i lati di marcia; piazza Salerno; via Villa Sofia; piazza Giovanni Paolo II; piazza San Marino; via Del Carabiniere e via Dei Leoni.

Il concerto di Vasco Rossi, per i giorni sopra interessati probabilmente fornirà qualche difficoltà alla viabilità palermitana. Tuttavia, bisogna puntualizzare anche i benefici che inevitabilmente porterà al settore commerciale e terziario del capoluogo siciliano: si ipotizza un giro d’affari di circa 20 milioni di euro. Inoltre, come comunicato dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore al patrimonio Andrea Mineo, tutti i proventi connessi alla concessione della struttura sportiva nelle due date previste per il concerto di Vasco Rossi saranno investiti per migliorare lo stadio Renzo Barbera – si legge in una nota del Palermo FC.