Concorsi, Bando ASL per 38 Videoterminalisti con terza media: la domanda

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 38 posti di Operatore Tecnico Specializzato Videoterminalista. È stato indetto in forma congiunta tra Azienda U.S.L. Umbria 1, Azienda U.S.L. Umbria 2, Azienda Ospedaliera di Terni e Azienda Ospedaliera di Perugia. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite la compilazione online del format a cui si accede attraverso un link (CLICCA QUI). La data di scadenza è fissata alle 14:00 del 26 febbraio 2024. Per avere maggiore informazioni in merito al bando è possibile consultare il sito dell’USL Umbria 2 nella sezione dedicata.

Requisiti per il concorso dedicato ai videoterminalisti

“Possono partecipare al Concorso Pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti (artt. 2 e 26 del D.P.R. 220/2001):

a) CITTADINANZA: a1) italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero

a2) cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero

a3) essere familiare di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro UE, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, (ex art. 38 comma 1 D.L.gs. 165/2001) ovvero

a4) per i cittadini di Paesi terzi: il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o il possesso dello status di “rifugiato” o dello status di “protezione sussidiaria” (ex art. 38 comma 3bis del D.L.gs. 165/2001).

Per i cittadini extra UE (Paesi terzi) la documentazione comprovante il requisito relativo alla cittadinanza, di cui ai punti a3) e a4), deve essere prodotta in allegato alla domanda di partecipazione.

b) IDONEITÀ fisica all’impiego: b1) L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda U.S.L./Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. b2) Il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. b1 è dispensato dalla visita medica;

c) TITOLO DI STUDIO

Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico (licenza media).

Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero il candidato deve possedere il provvedimento dell’autorità competente di riconoscimento/equiparazione al titolo di studio italiano, richiesto dal presente bando, indicandone gli estremi nella domanda di partecipazione e allegandone copia;

d) Patente Europea del Computer ECDL/ICDL base o altre certificazioni informatiche equiparate e riconosciute dal Miur;

e) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale oggetto del presente bando, presso pubbliche amministrazioni o imprese private (si precisa che l’“esperienza professionale” deve intendersi come attività lavorativa, non è pertanto compresa l’esperienza maturata in qualità di volontario, tirocinante o stagista);

f) Non essere esclusi dall’elettorato attivo;

g) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo;

h) Non aver superato i limiti di età previsti dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d’ufficio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, A PENA DI ESCLUSIONE, alla data di scadenza prevista, nel presente bando, per la presentazione della domanda di partecipazione e devono permanere anche al momento dell’assunzione PENA DECADENZA”.