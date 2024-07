Concorsi docenti, prove suppletive per infanzia, primaria e secondo grado: ecco le date

Sono stati pubblicati gli avvisi sul calendario delle prove suppletive dei concorsi docenti di infanzia, primaria e secondaria di I e II grado

Sono stati pubblicati gli avvisi sul calendario delle prove suppletive dei concorsi docenti di infanzia, primaria e per le scuole di secondarie di I e II grado. A questo punto, gli Uffici Scolastici regionali (USR) potranno quindi pubblicare gli Avvisi di convocazione con la sede individuata per l’espletamento della prova.

Prove scritte suppletiva per infanzia e primaria

Per quanto riguarda la prova scritta suppletiva per titoli ed esami finalizzata al reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, questa si svolgerà il 17 luglio 2024. Il tutto, in unico turno pomeridiano prima della fase di identificazione che avrà inizio a partire dalle ore 13.30. Successivamente, al via la prova dalle ore 14.30 alle 16.10.

A queste prove scritte suppletive, possono partecipare:

le candidate in stato di gravidanza o allattamento che nella fase della prova scritta ordinaria rientravano nell’articolo 11, comma 6 del DDG n. 2575 /2023 e DDG n. 2576/2023 e hanno esperito la procedura di comunicazione all’USR ivi indicata

candidati in possesso di eventuali pronunce giurisdizionali che hanno disposto l’ammissione alle procedure concorsuali

Prove scritte suppletive secondaria I e II grado

Per quanto riguarda la prova scritta suppletiva per titoli ed esami finalizzata al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, invece, questa si sosterrà giorno 18 luglio 2024 in un unico turno pomeridiano. Dopo le procedure di identificazione, anche in questo caso via alla prova dalle ore 14.30 alle 16.10.

Le sedi delle prove scritte suppletive

Come noto, la prova scritta – sia per l‘infanzia, primaria o scuola secondaria di I e II grado, si svolgerà nella Regione in cui il candidato ha richiesto la partecipazione.